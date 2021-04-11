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Karatay Belediyesinden “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin İzlenmesi Eğitim Programı”

İHA

Karatay Belediyesinden “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin İzlenmesi Eğitim Programı”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA) işbirliğiyle “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin İzlenmesi Eğitim Programı”nı gerçekleştirdi.
Karatay Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı ile birlikte Karatay Belediyesi yöneticilerine ve personeline yönelik olarak “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının İzlenmesi Eğitim Programı”nı gerçekleştirdi. Karatay Termal Tatil Köyü’nde gerçekleştirilen eğitim semineri ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarının şehre özgün şartlara göre planlanması, hedefe ulaşma konusunda konulan ölçütlerin belirlenmesi, ölçümlenmesi, raporlanması ve tüm süreçlere vatandaşların dahil edilmesinin yanı sıra bu konuda belirli bir yol haritası hazırlama ve takip metotlarını aktarılması da amaçlanıyor. İki gün süren eğitim seminerinde, her türlü üretimin ve verimliliğin daha artırılmasına yönelik yöntemler, temel altyapı ve konut hizmetlerinin sağlanması ve çevrenin korunması gibi daha birçok başlıklar uygulamalı ve teorik olarak ele alındı. Seminerde ayrıca, yönetişimin ve finans kaynaklarının iyileştirilmesi için atılması gereken adımlar ve sürdürülebilir şehirler amacının gerçekleşmesini mümkün kılacak kurum ve kuruluşların hedefleri de anlatıldı.

“Karatay güzel başlangıçların adımını attı”
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Genel Sekreteri Mehmet Duman, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin İzlenmesi Eğitim Programı”nın açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası düzeyde hazırlanan politika ve vizyon belgelerinin oluşturulmasında yerelin sesi olmak, oluşturulan belgelerin yerele ulaştırılmasını sağlamak ve yerel yönetimlerin bu teorik çerçevelerin uygulama sahası olması için bu eğitim çalışmasını yaptıklarını söyledi. Belediye yöneticilerinin ve personelin eğitimi ile bilgilendirilmesine verdiği önem dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı tebrik eden Mehmet Duman, “Tüm plan, proje ve taahhütlerin başarıya ulaşmasında kilit rol oynadığı gibi, kentsel taahhütlerde de ‘izleme ve raporlama’ mekanizması çok önemli bir işlev yerine getiriyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerin hazırladığı ‘Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları’nı, şehirlerin 2030 Gündemi çerçevesinde sağladığı gelişmeyi sunması nedeniyle önemsiyoruz. Bu raporlar aynı zamanda yereldeki tüm aktörleri içermesi açısından katılımcılık için de ayrı bir önem taşıyor. Sürecin önemini kavramış olan Karatay Belediyesi’nde bu çalışmanın başlamış olmasından son derece mutluyuz. Bu program, bölgemizin ilk raporlarından biri olarak, Karatay Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu için de çok güzel bir başlangıç olacaktır” diye konuştu.

“Hizmetlerimizi BM kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, gerek yerel yönetimlerin gerekse o bölgede yaşayan vatandaşların faydasına olacak böylesine önemli bir proje içerisinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarının altını çizerek, Karatay Belediyesi’nin ilçe genelinde hayata geçirdiği hizmetler, yatırım ve projeler hakkında da bilgi verdi. Karatay Belediyesi’nin de UCLGMEWA üyesi olduğunu hatırlatan Başkan Hasan Kılca, “Göreve geldikten hemen sonra Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yapılanmamızı gerçekleştirmeye başladık ve bu kapsamda da belediyemizde yeniden bir yapılanmaya gittik. Proje ekibimizi oluşturduktan sonra sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yakalanması amacıyla Tarımsal Hizmetler ile gençlik ve eğitimle ilgili müdürlüklerimizi kurduk. Ekiplerimiz 2 yıldır çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Sıfır Atık çalışmalarımıza çok önem veriyoruz. Bununla ilgili ciddi yatırımlar yaptık ve ekiplerimiz sahada ulaşmadık ev, iş yeri, okul veya kamu kurumu bırakmadılar. Örnek olacak çalışmalar gerçekleştirerek yolumuza devam ediyoruz. Karatay’ın dört bir yanında yeşil çevrenin oluşturulması için çalışmalarımız var. Lavanta Bahçemiz ve yeni park çalışmalarımızla bu sürece katkı sunuyoruz. Güneş enerji santralleri kurduk ve yapacağımız yeni pazar alanlarının üzerlerini güneş enerji panelleriyle kaplıyoruz. Pek çok sosyal destek çalışması da yürütüyoruz. Örneğin kaymakamlığımız, valiliğimiz ve belediyelerimizle işbirliği içerisinde, bu zorlu sürecin atlatılması için elimizden geleni yapıyoruz. Aşevimizle ve onlarca ailenin kaldığı Şefkat Evlerimizle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Eğitime önemli yatırım ve katkılar yapıyoruz. Okul ihtiyacı bulunan mahallelerimize yeni okullar yapıyoruz. Sadece son 2 yılda 6 yeni eğitim tesisi yaptık. Bu 101 derslik demek. Dolayısıyla, UCLGMEWA tarafından belirlenen 17 küresel amacın yerele yansıtılması noktasında Karatay Belediyesi olarak önemli işler yaptığımıza inanıyoruz. Her adımımız ve hizmetimizle de bu hedeflerin yakalanmasını amaçlamaktayız. Karatay Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu kapsamında kentlerin 2030 gündemini çok önemli görüyoruz. Bu eğitim seminerinin de bu amaca büyük katkı yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“2 günlük eğitim seminerinde Karatay için önemli oturumlar”
Karatay Belediyesi ve Birleşmiş Kentler ve UCLGMEWA işbirliğiyle gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin İzlenmesi Eğitim Programı”nın ilk gününde UCLGMEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz, UCLGMEWA Komiteler ve Projeler Koordinatörü Melis Şahin ile Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Müdürü Cemal Baş, eğitim seminerinin amacı ve içeriği ile ilgili olarak birer sunum yaptı.
İlk günkü eğitimlerin devamında ise eğitime katılan Karatay Belediyesi yönetici ve birim temsilcileri, interaktif grup çalışmasında Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan 17 başlıkta proje çalışması gerçekleştirerek ortaya çıkan söz konusu proje taslaklarının sunumlarını da yaptılar. Yine eğitime katılan yönetici ve personeller, 2030 Gündemi’nin Yerelleştirilmesi, 2030 Gündemi’nin İzleme Mekanizmaları kapsamında Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Raporu, Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları ile Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları üzerinde çalıştı. Eğitim programının ikinci ve son gününde ise belediye çalışmaları ele alındı. Yine seminer kapsamında “Karatay Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları” konusunda çalışma yürütüldü.

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