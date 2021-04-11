Konya’da çocuklar Sille masallarını bez bebeklerle öğreniyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin proje destek programı kapsamında Sille Masalları bez bebekler aracılığıyla çocuklara öğretiliyor.

Selçuklu Belediyesi kültürel projelere desteklerini sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi 2020 yılı fikir destek programı kapsamında Çocukların Sille tarihini daha iyi öğrenebilmeleri amacıyla öğrencilere bez bebeklerle Sille Masalları anlatılıyor. Bez Bebekler Sille Masallarında isimli proje ile çocukların bez bebek yaparak öğrenme süreçlerini kalıcı hale getirmeleri böylece tasarım ve beceri noktasında da onlara destek olunması hedefleniyor. Proje Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan 6 anaokulunda bin 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan Sille Masalları kitabı çocuklar için revizyon edilerek projeye uygun hale getirildi. Böylece çocuklar öğretmenlerinin okuduğu masaldan sonra masal kahramanlarının daha önceden hazırlanmış bez bebeklerinin içini doldurarak masalları öğrendi.



“Sille kültürünü unutturmamak bizim bir görevimizdir”

Projenin çocukların tarihi öğrenmeleri adına önemli olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Tarihimizi ve kültürümüzü unutturmamak, gelecek nesillere aktarmak adına kültürel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de Bez Bebekler Sille Masallarında projesi. Eğitimci yazar Melek Hocamız proje koordinatörü olarak kitabı çocuklara uygun bir şekilde revize etti. Biz de Sille kültürünün tanıtımına verdiği katkıdan dolayı hocamıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje ile çocuklarımız Konya’mızın önemli tarihi mekanı olan Sille hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklar. Sille kültürünü unutturmamak bizim için bir görevdir. Bu görevi çocuklarımızdan itibaren başlayarak temelden tarih bilincini aşılamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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