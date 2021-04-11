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56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid De Kleijn kazandı

DHA

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid De Kleijn kazandı


-72.4 kilometrelik Spor Toto Konya Konya etabının birinci ayağını Rally Cyling takımından Arvid De Kleijn kazandı
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yarın koşulacak 144.9 kilometrelik Turkish Airlanes ikinci ayak Konya Konya etabı ile devam edilecekGökhan HEBEPÇİ Adem YILDIZ / KONYA,(DHA) - 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Spor-Toto Konya-Konya etabı birinci ayağıın 1.35.38 derecesi ile Arvid De Kleijn kazandı.
Yoğun kar yağışı ve kış şartları nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabından sonra Konya'ya gelen takımların son hazırlıklarını tamamlamasından sonra 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Spor-Toto Konya-Konya etabı ile başladı. 72.4 kilometrelik Spor-Toto Konya-Konya etabının 1'inci ayağını Rally Cyling takımından Arvid De Kleijn 1.35.38 derecesi ile kazandı. 2'nciliği Uno-X Pro Cyling takımından Kirstoffer Halvorsen, 3'üncülüğü de Delko takımından Pierre Barbier elde etti.
25 takımdan 172 bisikletçi 1'inci ayak Spor-Toto Konya-Konya etabında kıyasıya mücadele etti. Kapadokya'da yoğun kar yağışının etkili olmasının ardından Konya'ya gelen bisikletçiler, soğuk ve rüzgarlı bir havada pedal çevirdi. Etabın ilk sprint primi 36'ncı kilometrede gerçekleşti. Salcano sprint primini Sean Debie kazanırken 150 Euro'nun da sahibi oldu. İkinciliği elde eden Ivar Slik, 100 Euro, üçüncülü olan Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts ise 80 Euro'yu almaya hak kazandı.
TIRMANIŞ KAPISINI IVAR SLIK GEÇTİ
Etabın 3'üncü kategoriden değerlendirilen tırmanış primi 53'üncü kilometrede gerçekleşti. Prim kapısını Abloc takımından Ivar Slik geçti ve 3 puanı hanesine yazdırırken yarınki etapta Turkish Airlines'ın sponsorluğundaki kırmızı mayoyu giymeye hak kazandı. 2'nciliği Bingoal Pauwels Sauces takımından Sean Debie kazandı ve 2 puan aldı. 3'üncülüğü de Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts elde etti ve 1 puanın sahibi oldu.
TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİMİNİ DE SLIK ALDI, OĞUZHAN TİRYAKİ KAPIYI ÜÇÜNCÜ GEÇTİ
Etabın son prim kapısını yine Ivan Slik geçti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri adı altındaki Beyaz Mayo için yapılan mücadelede Slik avantajlı duruma geçti. Prim kapısını 2'nci olarak Debie geçerken, 3'üncülüğü ise Spor Toto takımından Oğuzhan Tiryaki elde etti.
İKİNCİ ETAP YİNE KONYA'DA
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2'nci ayağı yine Konya'da gerçekleşecek. 144.9 kilometrelik Turkish Airlines Konya-Konya etabının startı 11.15'te verilecek.
BAKAN KASAPOĞLU: "BİSİKLET SPORUNUN YAYGINLAŞTIRILMASI ADINA PEK ÇOK ANLAMLI MESAJI İÇİNDE BULUNDURAN BİR ORGANİZASYON"
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül töreni öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hakikaten ülkemizin birbirinden değerli köşelerini ve cennet vatanımızı tanıtma ile bisiklet sporunun yaygınlaştırılması adına pek çok anlamlı mesajı içinde bulunduran bir organizasyon" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Start anından detaylar
-Finish noktasından detaylar
-Genel detay görüntüler
-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Konya Gökhan HEBEPÇİ
2021-04-11 17:44:11

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