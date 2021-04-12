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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuk Üniversitesi 46 yaşında

İHA

Selçuk Üniversitesi 46 yaşında

11 Nisan 1975 tarihinde yürürlüğe giren kanunla kurulan ve o günden bu yana yüz binlerce öğrenciyi geleceğe hazırlayan Selçuk Üniversitesinin 46. yaşı düzenlenen törenle kutlandı.
Selçuk Üniversitesinin 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, Sultan Alparslan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa; Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, fakülte dekanları, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy yaptı.
11 Nisan 1975 tarihinde yürürlüğe giren kanunla, bereketli toprakları daha da yeşertmek için dikilen fidanın, bugün 46 yaşında olduğunu belirten Rektör Aksoy, 2 fakülte ve 327 öğrencisiyle faaliyete başlayan Selçuk Üniversitesi’nin günümüzde 23 fakülte, 7 enstitü, 5 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 54 araştırma ve uygulama merkezi ile 70 bine yakın öğrencisiyle, köklü maziye uzanan ulu bir çınar halini aldığını söyledi.

“Selçuk Üniversitesi, Türkiye’nin en üretken yükseköğretim kurumlarının başında geliyor”
Adını kadim medeniyet Selçuklulardan alan Selçuk Üniversitesi’nin kurulduğu günden bugüne, köklü bilimsel geleneği, yenilikçi eğitim anlayışı ve zengin akademik kadrosuyla Türkiye’nin en üretken yükseköğretim kurumlarının başında geldiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Aksoy, “Öyle ki, bugün Selçuk Üniversitesi en yetkin ve saygın sıralama kuruluşlarından biri olan İngiltere merkezli Times Higher Education’ın yaptığı çalışmaya göre, genç üniversiteler listesinde dünyada ilk 400 üniversite arasında yer almaktadır. Asya üniversiteleri sıralamasında ise ilk 500 arasında yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu sıralamaları, üniversitemize yakışır biçimde hep birlikte, daha yukarılara taşıyacağız. Bilim, sanat, kültür ve sosyal alandaki tüm gelişmeleri yakından takip eden ve bütün imkanlarıyla destekleyen bir kurum olan üniversitemizi daha da güçlü kılmak adına üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmeye gayret edeceğiz” dedi.

“Selçuk Üniversitesini hep birlikte geleceğe taşıyacağız”
Gücünü, asırlar boyu barışın ve adaletin hüküm sürdüğü bu topraklardan ve dünyaya yön veren kadim medeniyetinden alan Selçuk Üniversitesi’nin, görkemli geçmişine ve bilim dünyasındaki saygın ismine yakışır bir biçimde gelişmeye ve yükselmeye devam edeceğini aktaran Prof. Dr. Aksoy, “Üniversitemizi bütün değerleriyle, sesleriyle ve güzellikleriyle hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Selçuk Üniversitesi ailesine mensup olmanın ayrıcalığını hep birlikte yaşayacağız. Bu doğrultuda, Selçuk Üniversitesi'nin 20202024 Dönem Rektörü vasfıyla, güven ve huzur ortamı içerisinde, hayallerimizle dünyanın gerçeklerini birleştirerek birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum. İlk günkü heyecan ve şevkimizle, ‘geleneği gelecekle buluşturan bir dünya üniversitesi’ olan üniversitemize yeni değerler katmak için, tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğimizi belirtiyor, ailemizin bütün fertlerine derin muhabbetlerimi sunuyorum. Selçuk Üniversitesi’nin 46. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, önceki dönem rektörlerimiz başta olmak üzere, üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’un konuşmasının ardından program, “Anılarla Selçuk” belgeselinin izlenmesi, Selçuk Üniversitesi’ne vermiş olduğu hizmetlerden ve “Anılarla Selçuk” belgeseline sunmuş olduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük, Prof. Dr. Naim Ata Atabey, Prof. Dr. Hüseyin Öğüt, Prof. Dr. Fikret Akınerdem, Prof. Dr. Saadettin Tıpırdamaz, Prof. Dr. Nurgül Kılınç ve Prof. Dr. Meryem Uysal’a teşekkür plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.

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