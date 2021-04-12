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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öfkeli eş karısını ve baldızını vurdu

İHA

Öfkeli eş karısını ve baldızını vurdu

Konya’nın Ereğli ilçesinde, evine uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, karısını ve baldızını tabancayla vurup yaraladı.
Olay, Ereğli ilçesi Tatlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden uzaklaştırması olan A.Ş. isimli koca, eşi M.Ş. ve baldızı E.B’yi tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı M.Ş. ve baldızı E.B.’yi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Konya’ya sevk edildi.
Eşini ve baldızını vurarak kayıplara karışan A.Ş.’yi yakalamak için ise jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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