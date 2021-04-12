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Koroner Bypass'ta kozmetik çözüm: 'endoskopik damar çıkarma yöntemi'

İHA

Koroner Bypass'ta kozmetik çözüm: 'endoskopik damar çıkarma yöntemi'

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Sarıgül, koroner bypass ameliyatı sırasında bacaktan veya koldan daha az acıyla damar çıkartılmasını sağlayan ve iz bırakmayan endoskopik damar çıkarma yönteminin 2017 yılı itibarı ile dünyada 2 milyondan fazla hastaya uygulandığını ve mükemmel bir kozmetik sonuç verdiğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Sarıgül, koroner arter hastalığının tedavisinin çalışan veya durdurulmuş kalpte yapılabilen koroner bypass ameliyatı olduğunu söyledi. Koroner arterlerdeki daralmanın ilerisinde, vücudun başka yerlerinden alınan damarlarla damar köprüleri oluşturma işlemine “koroner bypass ameliyatı” adı verildiğini anlatan Prof. Dr. Sarıgül, “Bypass için vücuttan alınan damarlar kullanılır. Koroner bypass için en sık kullanılan damarlar; bacak damarları, göğüs ön duvarlarını besleyen atardamar, kol atardamarıdır. Bacağın en büyük atardamarı olan safen ven, klasik açık yöntemle çıkartılabildiği gibi, endoskopik yöntemle de çıkartabilmektedir. Geçmişten bu yana klasik açık yöntemde safen venin bacaktan alınması için ayak bileği ile kasık arasında 5060 santimetre kesi yapılması gerekir ve bu yöntemin, hastanın göğsündeki kesişen daha fazla ağrı ve sancıya sebep olabileceği görülmektedir. Açık yöntemlerden biri de köprüleme tekniğidir. Bu teknikte ayak bileği ile kasık arasındaki 5060 santimetre kesi 57 santimetre aralıklı olarak yapılabilmekte birlikte sonuçları itibarı ile kasık açık yöntemden çok fazla fark oluşmamaktadır. Endoskopik yöntem ise sadece 12 santimetrelik küçük bir kesiden kamera eşliğinde özel bir aletle girerek damarı çıkarma işlemidir. Bu sayede hastalar bacaklarda iz olmaksızın ameliyattan hemen sonra rahatlıkla yürüyebilir, merdiven çıkabilir. WVH, güvenliği kanıtlanmış bir prosedür olup 2017 yılı itibarı ile dünyada 2 milyondan fazla hastaya uygulanmıştır” dedi.

“Daha hızlı iyileşme, saha az acı ve daha küçük yara izi”
Endoskopik damar çıkarmanın, koroner bypass ameliyatı sırasında bacaktan veya koldan damar çıkartılmasını sağlayan daha az acı, çok daha küçük yara izi ve daha hızlı iyileşme sağlayan yeni bir kozmetik yöntem olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sarıgül, “Bu yöntemde klasik açık cerrahide uygulanan 5060 santimetre kesi yerine sadece 23 santimetre kadar küçük bir kesiyle endoskopik yöntemle bacaktan safen ven veya koldan radiyal arter alınabilmektedir. Endoskopik damar hazırlığı, kozmetik olarak mükemmel bir sonuç, çok küçük yara izi ve daha az acı sağlamasının yanında, aynı zamanda hastaların daha çabuk iyileşmelerini, yeniden normal hareketliliklerine kavuşabilmelerine imkan tanıyor. Bu özellikleri sayesinde klasik yöntemlere göre avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Mükemmel bir kozmetik sonuç verir”
Endoskopik damar hazırlığı kullanılmasının avantajlarının amaçları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sarıgül, “Mükemmel bir kozmetik sonuç verir, çok küçük yara izi olur, çok hızlı iyileşme süreci yaşanır, ameliyat sonrası çok daha az ağrı ile azalmış enfeksiyon riski ve komplikasyonlar yaşanır. Bu yöntem kozmetik olarak bacakta veya kolda yara izi olmasını istemeyen hastalarda, iyileşme ve hayata dönüş süresini kısaltmak isteyen hastalarda, şeker hastalığı, obezite, periferik damar hastalığı olan hastalarda, sigara kullanımı veya geçmişte sigara kullanımı olan hastalar ile anemi veya cilt rahatsızlıkları bulunan kadın hastalarda tercih edilebilir” diye konuştu.

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