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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir’den “Ustalardan Miras” fotoğraf yarışması

İHA

Konya Büyükşehir’den “Ustalardan Miras” fotoğraf yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkini geçtiğimiz yıl Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştiği “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” temalı fotoğraf yarışmasının büyük ilgi görmesi üzerine bu yıl ikincisini düzenliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” temalı fotoğraf yarışması başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sanayileşen dünya, gelişen teknoloji ve hızla artan insan nüfusuna bağlı olarak bazı meslek gruplarının zamana yenik düştüğünü belirterek, bu mesleklerin kaybolmasının önüne geçmek ve yarınlara aktarmak amacıyla “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” temasıyla ikinci kez fotoğraf yarışması düzenlediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl ilk kez “Ahilik Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenledikleri yarışmanın büyük ilgi görmesi üzerine bu yıl ikincisini gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Altay, “Yarışmaya amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilecek. Yarışma; ahşap, cam, deri, hayvan ve bitki atıkları, ipektekstil, maden, topraktaş, hammaddesi karışık olan el sanatları gibi günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meslek gruplarını kapsayacak. Fotoğraf sanatına gönül veren herkesi bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.
Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan tüm mesleklerin günümüzde yaşayan durumunu fotoğrafla tespit etmek, görsel bir bellek oluşturmak ve bunları fotoğraflarla geleceğe miras bırakmak amacıyla yapılan yarışmaya 20 Ağustos Cuma günü saat 17.00’a kadar başvuru yapılabilecek. Her fotoğrafçının en fazla 4 eserle katılabileceği yarışmada; birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin TL para ödülü verilecek. Katılımcılar ayrıntılı bilgiye ve genel katılım koşullarına “ustalardanmiras.konya.bel.tr” adresinden ulaşabiliyor.

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