Meram’da 1. ve 2. sınıf öğrencilerine Bizim Çocuk Dergisi dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da 1. ve 2. sınıf öğrencilerine Bizim Çocuk Dergisi dağıtıldı

İHA

Meram’da 1. ve 2. sınıf öğrencilerine Bizim Çocuk Dergisi dağıtıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin ilçede eğitim gören 1. ve 2. sınıf öğrencileri için hazırladığı ‘Bizim Çocuk Dergisi' yayın hayatına başladı.
Meram Belediyesi, ilçede eğitim gören 1. ve 2. sınıf öğrencileri için ‘Bizim Çocuk Dergisi' hazırladı. Çocuklar, içeriğinde Konya’nın kültürel değerlerinden manevi değerlerine, ümmet coğrafyasından aile katılımlı interaktif etkileşim köşeleri gibi bölümler bulunan dergilerini Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca’nın elinden aldılar. Dergilerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

“İnteraktif köşeler sayesinde çocuklarımızla bir araya geleceğiz”
Meram Belediyesi Bilim Kurdu Projesinin yayını olan ‘Bilim Kurdu Dergisi’ ile başladıkları kültürel yayınlara bir yenisini daha eklemekten duydukları mutluluğu dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Bizim Çocuk’ dergisinin de değerler eğitimi noktasında çocuklar için önemli kaynaklardan biri olacağına olan inancını dile getirdi. ‘Enderun Meram’ çatısı altında her yaş ve sınıf grubuna yönelik çalışmalarının olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, bu çerçevede geçtiğimiz günlerde de 3 ve 4. sınıf öğrencileri için yaptıkları ‘İftariyelik’ sürprizini hatırlattı. Hazırlanmasında Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkı verdiği dergide hem çocukları hem de ailelerini düşündüklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Yayında, Konyamızın kültürel ve manevi değerlerinden ümmet coğrafyası anlatımlarına, tarih bilincinden aile katılımlı interaktif etkileşim köşelerine kadar birçok faydalı bölüm bulunuyor. Salgından dolayı eskisi gibi sık sık bir araya gelemediğimiz öğrencilerimizle ise Dedemin Velespiti, Konya’nın Alim ve Velileri gibi interaktif köşeler sayesinde bir araya gelmiş olacağız. Bizim çocukların aile etkileşimli sosyal medya dönüşlerini şimdiden heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

“Enderun Meram birçok eğitsel alanı bünyesinde barındırıyor”
Derginin, ilçe genelinde 79 okulda okuyan 13 bin 531 öğrenciye dağıtılacağını duyuran Başkan Kavuş, “Osmanlı Enderun eğitim sisteminden modellediğimiz yeni nesil eğitim modülü olan ‘Enderun Meram Projesi’ multidisipliner birçok eğitsel alanı içerisinde barındırmaktadır. İlkokul birinci sınıfta değerler eğitimi ile başladığımız eğitim serüveni lise çağına kadar devam ederek tam bir şahsiyet eğitimine dönüşmektedir. Enderun mektebi aslen Osmanlı Devleti’nin Saray Okulu da denilen sistemidir. Enderun, altı yüz yıllık bir imparatorluğun askeri, mülki, bürokratik, bilim ve sanat kadrolarını oluşturmuştur. Projemiz öğrencilerin değerlerinden taviz vermeden modern çağa uyum sağlayabilecekleri, bilim, sanat ve sporla birlikte sorumluluklarını daha rahat bir şekilde taşıyabilecekleri, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri şekilde farklı eğitim kademelerinde birçok farklı eğitsel projeyi içinde barındırarak tasarlanmıştır. ‘Enderun Meram Projesi’ çerçevesinde; 1 ve 2. sınıflar için Değerler Eğitimi Bizim Çocuk Dergisi, 3. Sınıflar için KOP Doğa Okulu Projesi, 4. Sınıflar için Trafik Eğitimi Projesi, 5, 6, ve 7. Sınıflar için Bilim Kurdu Dergisi, 5, 6, 7, ve 8. Sınıflar için Akademik başarıyı artırma çalışmaları kapsamında; kazanım değerlendirme ve ortak sınavlarla ilgili test ve değerlendirme kitapçığı gibi kültürel ve bilimsel faaliyetlerle çocukların ve gençlerin eğitimine önemli katkı sunacağız” dedi.
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ise, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını her zaman desteklerini gördüklerini ifade ederek eğitime, okullara ve eğitimcilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Başkan Mustafa Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ile birlikte dergi dağıtımının yapıldığı İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu öğretmenler odasında okulda görevli öğretmenler ile de bir süre sohbet ederek öğretmenleri dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Büyükşehir’den “Ustalardan Miras” fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den “Ustalardan Miras” fotoğraf ...
Sivas Ticaret Borsası’ndan KTB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Sivas Ticaret Borsası’ndan KTB’ye ziyaret
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı Beyşehir’de başladı
YEREL HABERLER 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü ...
Türkiye'de bir üniversitede daha yüz nakli yapılacak
YEREL HABERLER Türkiye'de bir üniversitede daha yüz nakli yapılacak
Karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
Uzaklaştırma kararı bitti, eşi ile baldızını tabancayla vurdu 
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı bitti, eşi ile baldızını ...
Koroner Bypass'ta kozmetik çözüm: 'endoskopik damar çıkarma yöntemi'
YEREL HABERLER Koroner Bypass'ta kozmetik çözüm: 'endoskopik damar ...
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Konya-Konya etabı tamamlandı Konya-Konya etabının ikinci ayağını Quick Step takımından Mark Cavendish kazandı
YEREL HABERLER 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ...
Öfkeli eş karısını ve baldızını vurdu
YEREL HABERLER Öfkeli eş karısını ve baldızını vurdu
Eski kayınvalidesi, kahvaltıda 5 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Eski kayınvalidesi, kahvaltıda 5 yerinden bıçakladı
Selçuk Üniversitesi 46 yaşında
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi 46 yaşında
Meram'da imar durumu bilgileri artık internette
YEREL HABERLER Meram'da imar durumu bilgileri artık internette
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandı
YEREL HABERLER 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ...
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: “77 bin 564 üyeyle yeniden yetkimizi perçinledik”
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: “77 bin 564 ...
Başkan Altay: "Konya’daki birlik ve beraberlik gıpta ile takip ediliyor"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konya’daki birlik ve beraberlik gıpta ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Suyu tasarruflu kullanalım
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Suyu tasarruflu ...
TUR 2021'in ikinci etabının startı verildi (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TUR 2021'in ikinci etabının startı verildi (EK ...
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ikinci etabı başladı
YEREL HABERLER 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ikinci etabı ...
TUR 2021'in ikinci etabının startı verildi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TUR 2021'in ikinci etabının startı verildi ...
Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı
Gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
Konya'da şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu, çilek seralarına zarar verdi
YEREL HABERLER Konya'da şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu, ...
Bakan Kasapoğlu: “Başta kadınlar olmak üzere halkın spora erişimini önemsiyoruz” Bakan Kurum: “Avrupa bisiklet ağı ile Türkiye bisiklet ağı arasında bağlantı sağlayacağız”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Başta kadınlar olmak üzere halkın ...
Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temeli atıldı