Karatay’da Akıncı Park’ta kura heyecanı yaşandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulduktan sonra geçtiğimiz ay Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından kamuoyuna tanıtılan ve üye başvuruları alınan Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nde bu kez kura heyecanı yaşandı.

Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nde kuralar çekildi. Pandemi dolayısıyla belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı yayınla gerçekleştirilen kura ile 135 metrekarelik 3+1 100 daire ve 100 ile 85 metrekarelik 54 daire için toplamda 154 asil ve 154 yedek üyesi belirlendi. Karakulak Mahallesi, Büyükkumköprü Caddesi ve Sarıcami Sokak kesişimi ile Balçelebi Caddesi ve Tinat Sokak kesişimindeki iki farklı ada ve parselden oluşan toplam 27 bin 53 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında yer alan projeye başvuru yapan vatandaşlar, https://akincipark.karatay.bel.tr/ adresinden kimlik numaralarıyla kura sonuçlarını öğrenebilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi projesinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirterek gerçekleştirilen kuranın hayırlı olmasını diledi. Salgın süreci dolayısıyla kuranın dijital ortamlardan noter huzurunda yapıldığını söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Karakulak Mahallemizde hayata geçirdiğimiz 252 konutluk Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifiyle düzenli ve güvenli yapılaşmanın hızlandırılması, özel girişimlerin özendirilmesi ve vatandaşlarımızın çok daha ferah ve konforlu yaşam alanlarına kavuşmasına imkan sunuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna tanıttığımız ve başvurularını aldığımız kooperatifimizin 154 asil ve 154 üyesi için kuralarını da böylece gerçekleştirmiş olduk. Toplamda 20 bin metrekarelik yeşil alanla çevrelediğimiz konutlarımız, park ve dinlenme alanları, yeraltı otoparkıyla hemşehrilerimize modern bir yaşam alanı sunmuş olacağız. Bu projemiz, inşallah yeni daha birçok özel girişimleri de özendirecek ve bölge, çok daha geniş kapsamlı bir dönüşümün merkezi olacaktır” dedi.

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