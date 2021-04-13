3 ismin sakatlığı sürdüğü Konyaspor´da 4 oyuncu kart sınırında

Adem YILDIZ / KONYA, (DHA) Süper Lig´in 34´üncü haftasında Demir Grup Sivasspor´a mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, 35´inci haftada karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. 3 ismin sakatlığı sürdüğü yeşil-beyazlı takımda 4 oyuncu sart kart sınırında bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig´in 34´üncü haftasında deplasmanda Sivaspor´a 3-1´lik skorla mağlup olan Konyaspor, ligin 35´inci haftasında 16 Nisan Cuma günü iç sahada oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic ve Ahmet Çalık katılmadı.
Sivasspor karşılaşmasında ilk 11´de forma giyen yeşil-beyazlı oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. 7´e 4 topla oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
4 OYUNCU KART GÖRÜRSE RİZE´DE YOK
Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Kravets, Cikalleshi, Skubic ve Hadziahmetovic Kayserispor maçında kart görmeleri halinde, ligin 36'ncı haftadasınki 20 Nisan Salı günü Ç. Rizespor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-04-13 19:51:44
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