Kulu’da öğretmenlerden ‘bayat ekmekleri atmıyoruz’ projesi

Konya’nın Kulu ilçesinde öğretmenler tarafından yürütülen 9 okul ve 53 öğrencinin katılımıyla Nisan ayı sonuna kadar sürdürülecek olan ‘bayat ekmekleri atmıyoruz’ projesi başlatıldı.

Kulu ilçesi genelinde 9 okul ve 10 öğretmen tarafından uygulanan ‘bayat ekmekleri atmıyoruz’ ve ‘kaynak demek servet demek’ projeleri başlatıldı. Ocak ayı başından itibaren Nisan ayı sonuna kadar uygulanacak olan proje ile Nisan ayı içinde besin kaynakları ve besin kaynaklarının tasarruflu kullanımı hakkında eğlenceli etkinliklerin yapıldığı belirtildi. Proje kurucularından Bahadırlı İlkokulu Öğretmeni Kamil Kokulu ve Yusuf Küçükgöl İlkokulu Öğretmeni Mehmet Akif Demirkıran'ın ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Nisan ayı içerisinde öğrencilerin bayat ekmeklerle yaptıkları farklı ürünlerle gıda israfının önüne geçilebileceği hakkında topluma mesaj verilerek farkındalık oluşturulmak istendiği kaydedildi.

Projeye, Kulu merkez ve çevre mahallelerinde bulunan 9 farklı okuldan 10 öğretmen ve 53 öğrencinin katıldığı belirtildi.

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