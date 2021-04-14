Selçuklu Belediyesi İstiklal Marşı'nın kabulüne ithafen 4 alanda yarışma düzenliyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.yılına ithafen, İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh mottosuyla şiir yazma, öykü yazma, karikatür çizme ve online kitap okuma olmak üzere 4 ayrı alanda yarışma düzenliyor.

Şehrin fiziki ihtiyaçlarının yanında kültürel dinamiklerine de hitap eden Selçuklu Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı sebebiyle bir dizi yarışma düzenliyor. Yarışmalar İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh mottosuyla şiir, öykü, karikatür ve online kitap okuma yarışması olarak 4 ayrı alanda gerçekleşecek. Yarışmalarla ilgili tarih katılım koşulları ve tüm detaylar ise www.selcukludapekguzelseyler.com adresinde yer alıyor. İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh mottosuyla yapılacak olan yarışmalardan, Karikatür Çizme Yarışmasına 20 Nisan 20 Haziran tarihleri arasında, Öykü Yazma Yarışmasına 19 Mayıs 15 Temmuz, online kitap okuma yarışmasına ise 20 Kasım 20 Aralık tarihleri arasında başvuru kabul edilecek. Bu yarışmalardan online kitap okuma yarışması ulusal düzeyde, diğerleri ise Konya geneli için yapılacak.



Şiir yazma yarışmasına son başvuru 23 Nisan

Bu yarışmaların ilki olan şiir yarışması vatan temasıyla 18 Mart tarihinde başvuru almaya başladı. Yarışma şanlı ecdadın İstiklal uğruna verdiği onurlu mücadeleler neticesinde vatanın bölünmez bütünlüğü ve en önemli miras olduğu konusu ışığında eser kabul edecek. Konya genelinde ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinler olarak dört ayrı kategoride katılım sağlanabilen yarışmaya son başvuru tarihi 23 Nisan. 24 Nisan2 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmesi yapılıp 3 Mayıs’ta ödüllerin sahiplerini bulacağı yarışmada verilecek ödüller ise her kategorinin birincisine dizüstü bilgisayar, ikincisine tablet, üçüncüsüne akıllı saat olacak.

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