Bisikletiyle evinden ayrılan 2 çocuk babası, 1 haftadır kayıp

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Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA´nın Seydişehir ilçesinde, bisikletiyle evinden ayrılan ve görme sorunu yaşadığı belirtilen 2 çocuk babası Muharrem Can'dan (49) 1 haftadır haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Can için arama çalışması başlatıldı.

Seydişehir ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi´ndeki evinden 7 Nisan Çarşamba günü bisikletiyle ayrılan Muharrem Can dönmeyince yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı. 1'i engelli 2 çocuk babası olan ve görme zorluğu çektiği belirtilen Can´ın Seydişehir'de gidebileceği yerleri araştıran polis ekipleri, izine rastlayamadı. Psikolojik sorunları olduğu da ileri sürülen Muharrem Can´ın bulunması için polis ekipleri, arama çalışması başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Ali SAYLAM

2021-04-14 15:13:18



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