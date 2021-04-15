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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SOBE Vakfı’ndan otizm farkındalığına katkı

İHA

SOBE Vakfı’ndan otizm farkındalığına katkı

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 Nisan ayı otizm farkındalık etkinlikleri kapsamında dört webinar düzenledi.
Nisan ayı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından otizm farkındalık ayı olarak kabul edilmektedir. Bu ayda yapılan eğitim, konferans, tanıtım, webinar vb. etkinliklerle otizme dikkat çekilerek toplumda otizm farkındalığı ve bilinirliği konusunda etkinlikler yapılırken aynı zamanda otizmli bireylerin hayatı, eğitimi, yeni yöntemler, uygulamalar konusunda eğitici etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2021 Yılı Nisan Ayı Etkinlikleri kapsamında düzenledikleri webinarlarda SOBE Vakfı Genel Koordinatörü Psikolog Fatma Güllüoğlu Birer, Otizmli bireylerin eğitiminde Sobe Modeli hakkında bilgi verdi. Konuşmasında SOBE’nin kuruluş süreci, yapılan çalışmalar, eğitim hedefleri, vakıf çalışmaları ve öğretim yöntemi hakkında bilgi veren Birer, vakıf olarak uygun şartları taşıyan öğrencilerine burs verme politikaları, yarı yoğun eğitim gibi konular hakkında katılımcıların sorularını cevapladı.
Bir diğer webinarda Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Sarı, “Otizmde Kanıt Temelli Uygulamalar” başlığında; otizmli bireylerin eğitimi konusunda kanıt temelli uygulamalar, otizmin görülme oranı ve Türkiye’deki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Gazi Ünviversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necdet Karasu, “Otizm ve Türkiye’de Hizmetlerin Geleceği” başlığında gerçekleştirilen webinarında; otizmli bireylerin eğitimi, özel eğitim ve özel eğitim öğretmenlerinin nitelikleri konusunda tespitlerde bulundu. Otizm konusunda çalışırken multidisipliner çalışmanın önemine dikkat çeken Karasu, öğretmen yeterliliklerinin işbirliği ile çalışma, alanda uzmanlaşma konusunda farklılaşma göstereceğinin altını çizdi. Etkin olarak sadece tek bir yöntem ve yaklaşımın kullanımının yanlış olduğunu, multidisipliner yaklaşımla öğrencinin ihtiyacına uzmanlarca müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.
Otizmli bir birey ile yaşamak ve büyütmenin güzel ve zor yanlarını bir ailenin gözünden anlatıldığı, otizmli Buğra Çankır’ın babası Kenan Çankır, “Otizmle Yaşamak” başlığında gerçekleşen webinarında ise oğlunun ilk tanı sürecinden üniversitede öğretim üyesi olmasına değin geçen süre içerisinde yaşadıklarını, tecrübelerini, kaygılarını, zorluklarla nasıl başa çıktığının hikayesini anlattı. Çankır’ın hikayesi, özel eğitim öğretmenleri, aileler ve öğretmenlere ufuk açıcı detay bilgiler barındırdı.
SOBE Vakfı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin otizm konusundaki çalışmalarına farklı alanlarda yapılan araştırma ve çalışmalarla devam edeceği ifade edildi.

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