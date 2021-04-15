Konya'da "İş Başı Eğitim Projesi" başladı

MÜSİAD Konya Şubesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “OkulSanayi İş Birliği” protokolü ile gençleri iş dünyasına kazandırılacak projenin ilk uygulaması "iş başı eğitim projesi" başladı.

Konya’da örnek teşkil eden “OkulSanayi İş Birliği” protokolü kapsamında, Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, öğrencilere sanayi işletmelerinde işbaşı eğitim verilmesi ile ahilik kültürünün kazandırılması ve mezun öğrencilerin istihdamının sağlanması hedefleniyor. Proje, mezunların iş hayatına atılmasıyla işletmelere kalifiye iş gücü açısından önemli katkılar sağlayacak. Sektörlerin ihtiyaçlarına ve dinamizmine uygun, etkinlik ve verimlilik esasına dayanan işbirliği ve işleyiş modelini benimsemiş gençlerin iş hayatına kazandırılması amaçlanan proje, Makine ve Tasarım Teknoloji Alanında eğitim gören bir grup öğrencinin MÜSİAD Konya üyelerinin fabrikalarında işbaşı yapması ile fiilen başlamış oldu.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleri, Kılıçaslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadullah Özuygur ziyaret ederek, geçtiğimiz hafta başlayan uygulamalı eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Okka, “Geçtiğimiz Ekim ayında protokolünü imzaladığımız Okul Sanayi İşbirliği projemizin en önemli başlıklarından biri olan işbaşı eğitim programlarına, okul yönetimince belirlenen bir grup öğrenci ile başladık. Öğrencilerimiz, haftanın belli günlerinde işyeri servisleri ile okullarından alınarak fabrikada işbaşı yaptırılıyor, öğretmenleri ve işyeri yetkililerinin nezaretinde işbaşı eğitimlerinin ardından yine servislerle okullarına bırakılıyor. Öğrencilerimiz iş yerlerinde teknik beceriler yanında; iş yeri kuralları, iş güvenliği, iş disiplini gibi konularda işletme yöneticileri tarafından bilgilendiriliyorlar. Salgın kısıtlamalarının izin verdiği ölçülerde, daha çok öğrenci grubu ile daha fazla işletme ve fabrikamızda işbaşı eğitimlerimize devam edeceğiz. On yılları kapsayan proje ile Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye inşasında görev alacak gençleri yetiştirerek yüzyıla Anadolu’nun ortasından damga vurmayı hedefliyoruz. Protokol kapsamında, ülkemizde ve yurtdışında yapılacak teknoloji etkinliklerinde de okulumuza ve öğrencilerimize destek vereceğiz. Eğitime açık ve öğrenmek isteyen öğrencilerin her zaman yanında olacağız. Proje kapsamında işyerlerini öğrencilere açan sanayicilerimize teşekkür ediyor, okul yönetimine ve öğrencilerine başarılar diliyorum” dedi.

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