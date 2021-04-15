Konya’da 5 bin 945 uyuşturucu hap yakalandı

Konya'da narkotik polisin düzenlediği operasyonlarda, 5 bin 945 uyuşturucu hap, 76 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine ilişkin yapılan operasyonda, 5 bin 945 uyuşturucu hap ile 76 gram uyuşturucu madde yakalandı. Bir ruhsatsız tabanca ve bin 300 lira suç unsuru para da ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.