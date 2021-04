Selçuk Üniversitesini TEKNOFEST’te 468 yarışmacı temsil edecek

Bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi, bu alanda yetişmiş insan kaynağını artırmayı ve millî projeleri güçlendirmeyi hedefleyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 2126 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. 35 kategoride 39 bin 684 takımın başvurduğu TEKNOFEST 2021'e Selçuk Üniversitesinden 468 yarışmacı 142 takımla katılacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in heyecanı, bu yıl 2126 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da yaşanacak. Etkinliğin en büyük hedeflerinden biri, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmak. TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara İstanbul, 13 bin 819 takım ile en çok başvuru yapan il oldu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Gaziantep 6 bin 980 takım ile ikinci olurken, üçüncü ise 3 bin 153 takım ile Mersin oldu. Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Sakarya, Bursa ve Konya en çok başvuru yapan ilk 10 şehir arasında yer aldı.



Selçuk Üniversitesi’nden 142 takım katılıyor

Roketten otonom sistemlere, tarımdan su altı sistemlerine teknolojinin her alanında düzenlenen yarışmalara 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor. Bu yıl TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerinin peşinden koşacak. Bu büyük organizasyonun paydaşlarından biri olan Selçuk Üniversitesi’nden bu yıl 468 yarışmacı 142 takımla katılacak.



“TEKNOFEST’e olan ilgi, her geçen yıl artıyor”

Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, yerli ve millî teknoloji hamlesine önemli katkılar sunan TEKNOFEST’e olan ilginin ve kategori sayısının her geçen yıl biraz daha arttığını söyleyerek, “TEKNOFEST’in ülkemize sağladığı katma değer elbette tartışılmaz. Festivale; ilk ve ortaöğretimin de dahil edilmesiyle küçük yaştan itibaren öğrencilerin bilimi sevmesine, yeni bir şeyler üretebilme becerisi kazanmasına imkan tanınıyor. Tüm bunların yanında üniversitelerdeki mühendislik bölümlerinin daha fazla tercih edilmesine de vesile oldu. Selçuk Üniversitesi olarak TEKNOFEST’in 2022 yılında Konya’da gerçekleştirilmesini çok istiyoruz. Konya’da yapılması halinde Selçuk Üniversitesi ailesi olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız. TEKNOFEST’te yarışacak olan öğrencilerimize, danışman hocalarımıza desteklerinden dolayı Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’a, T3 Vakfının yöneticilerine, yerli ve millî teknoloji hamlesi çerçevesinde ülkemizin geleceğine yön veren politikalar üretme gayesiyle TEKNOFEST’e destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

