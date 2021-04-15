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KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in dosyası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından itirazlar reddedilip, Yargıtay'a gönderildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya

2021-04-15 15:40:54



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