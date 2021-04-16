Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 muvazzaf asker ve ihraç edilen 10 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen muvazzaf asker ve ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. Firarı olan 3 şahsın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.