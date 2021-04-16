Hamza Hamzaoğlu: “Kazanabilseydik çok şey kazanmış olacaktık”

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Konyaspor maçının ardından, aynı oyuncuların sık sık maça çıkmasından dolayı futbolculara çok yük bindiğini belirterek, "Kazanabilseydik çok şey kazanmış olacaktık"dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İyi mücadele ettiklerini ancak önceki haftalardaki oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Hamza Hamzaoğlu, aynı oyuncuların çok sık aralıklarla maçlara çıktığını belirtti. Bunun oyunculara çok yük bindirdiğini ifade eden Hamzaoğlu, “O yüzden bunların yaşanması da çok normal. Bugün iyi bir mücadele ortaya koyduk. Kazanabilseydik çok şey kazanmış olacaktık. Hem öz güven açısından çok iyi olacaktı hem de puan sıralamasında biraz daha iyi duruma gelecektik. Kazanamadık ancak bizim için buradan 1 puan da kötü değil. Ligin sonu geldiğinde belki bir puan takımları kurtaracak ya da alamadıkları bir puan hedeften uzaklaştıracak. O yüzden her puan önemli. Buradan da aldığımız bir puanı iyi diyoruz” dedi.

Bir sonraki kendi sahalarında olan maçı Gençlerbiriği ile oynayacaklarını ifade eden Hamzaoğlu, oradan iyi bir sonuçla ayrılacaklarını sözlerine ekledi.

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