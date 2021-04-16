Ersan Parlatan: “İyi futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yaptık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ersan Parlatan: “İyi futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yaptık”

İHA

Ersan Parlatan: “İyi futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yaptık”

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Kayserispor karşısında iyi futbol oynamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek rakip takımın kalecisi Doğan Alemdar’ı iyi performansından dolayı kutladı.
Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maça hazırlanırken oyunculara kazanmak için oynamak istediklerini söylediklerini aktaran Ersan Parlatan, “Sahaya çıktığımız andan itibaren kazanmak için hem mücadele hem taktiksel anlamda elimizden geleni yaptık. Teknik heyet olarak oyuncularımıza hiçbir şekilde kötü yorum yapamayız. Çünkü gerçekten istediğimiz, planladığımız oyunsal formatımızı sahaya yansıttık. İstek, arzu gerçekten takımımızda vardı. 1. dakikadan 85. dakikaya kadar gol atmak için, iyi futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Hücum yaparken defansif anlamda da neredeyse pozisyon vermeden Kayserispor gibi etkili geçiş hücumları yapan bir takıma karşı başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki burada 1 puan almak bizim adımıza belki çok değerli demeyeyim ama 3 puan almak için çıktığınız bir mücadeleden iyi bir oyunla, pozisyonlara girerek hem 1. devrede hem 2. devrede gerçekten her şeyi yaptık gol atmak adına. Ama bazen de futbolda böyle şeyler olabiliyor. Şansınız yaver gitmiyor” dedi.

“Kayserispor’un pırıl pırıl 18 yaşındaki kalecisi Doğan’ı kutlamak lazım”
Maçta önemli kurtarışlara imza atan Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar’ın performansına da değinen Parlatan, “Kayserispor’un pırıl pırıl 18 yaşındaki kalecisi Doğan’ı kutlamak lazım. Bugün yine çok iyi bir performans gösterdi. Zor pozisyonları kurtarabildi ve takımına 1 puan kazandırdı. Çok değerli bir gencimiz. Yolu açık olsun. Onu da buradan camiamız adına teknik heyet olarak kutlamak istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor ...
Hamza Hamzaoğlu: “Kazanabilseydik çok şey kazanmış olacaktık”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Kazanabilseydik çok şey kazanmış ...
İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 0-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor: ...
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi; içerdekilere ceza yağdı
YEREL HABERLER Kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi; içerdekilere ceza ...
Kaymakam Özdemir: “Beyşehir Gölünde 1122,40 kot seviyesinin altına kesinlikle inilmemesini diliyoruz”
YEREL HABERLER Kaymakam Özdemir: “Beyşehir Gölünde 1122,40 kot ...
İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor ...
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Konya'da Ramazan ayının ilk cuma namazı tedbirlerle kılındı
YEREL HABERLER Konya'da Ramazan ayının ilk cuma namazı tedbirlerle ...
Başkan Altay: "İlçelerimiz için önemli projeleri hayata geçiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: "İlçelerimiz için önemli projeleri ...
Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Narkotik köpeği 'Lucky', 5 bin adet uyuşturucu hap buldu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği 'Lucky', 5 bin adet uyuşturucu hap ...
Otomobilin bagajından 5 bin 150 adet ecstasy çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin bagajından 5 bin 150 adet ecstasy çıktı
Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinde ölü bulundu
Kadir Şeker'in dosyası, Yargıtay'a gönderildi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in dosyası, Yargıtay'a gönderildi
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Selçuk Üniversitesini TEKNOFEST’te 468 yarışmacı temsil edecek
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesini TEKNOFEST’te 468 yarışmacı ...
Konya’da 5 bin 945 uyuşturucu hap yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da 5 bin 945 uyuşturucu hap yakalandı
Başkan Altay Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Altay Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini ...
Konya’da kısıtlamada kumar oynatılan iş yerine baskın
YEREL HABERLER Konya’da kısıtlamada kumar oynatılan iş yerine baskın
Fotoğraf çekmek için bilezikleri aldı, kuyumcuya 'hakkını helal et' diyerek kaçtı
YEREL HABERLER Fotoğraf çekmek için bilezikleri aldı, kuyumcuya ...
Karatay Kent Konseyi, çocukları sevdikleri yazarlarla buluşturuyor
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi, çocukları sevdikleri yazarlarla ...