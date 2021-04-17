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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

İHA

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor Süper Lig’in 36. haftasında salı günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.
Konyaspor, dün Kayserispor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Süper Lig’in 36. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda dün ilk 11’de yer alan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise iki gruba ayrılarak çabukluk, denge ve dayanıklılık hareketleri yaptı. Savunmahücum organizasyonları ile devam eden çalışma, çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Eray Birniçan, Marin Anicic ile Artem Kravets katılmazken, Ahmet Çalık takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

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