5 bin yıllık tarihi Sille'de yaklaşık yarım asırdır çamura şekil veriyor

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi'nde yaklaşık yarım asırdır çömlekçilik yapan Yaşar Bulut, yarısı 350 yıllık mağara olan dükkanında 10 yaşında öğrendiği toprağa şekil verme sanatını devam ettiriyor.

Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, tarihi kaynaklarda farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, erken Hristiyanlık döneminin önemli bir merkezi olarak geçiyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait camiler, hamamlar, çeşmeler, köprüler gibi Türkİslam eserlerinin bulunduğu Sille Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Bulut, 10 yaşındayken ustasından çamura şekil vermeyi öğrenmeye başladı. İlk 2 sene ustasının yanında çıraklık yapan Yaşar Bulut, çömlekçilikte gelenek olarak mesleğini icra etmek üzere 15 yıl farklı şehirlerde yaşadı. Ustasının dükkanının kapatması üzerine memleketine dönen Yaşar Bulut, çırak olarak başladığı; yarısı 350 yıllık mağara olan dükkanı satın aldı. 45 yıldır da aynı yerde çamura şekil veren Yaşar usta, hem meraklılara çamura şekil vermeyi öğretiyor hem de işini zevkle yapıyor.



“Eskiden bu toprak malzemeler çok kullanışlıydı”

Sille’de doğduğunu ifade eden Yaşar Bulut, Sille’de çömlekçiliğin ve testiciliğin önceden çok yaygın olduğunu söyledi. İlkokulu bitirdikten çamura şekil vermeye başladıklarını anlatan Yaşar Bulut, “Aşağı yukarı 5055 yıldır kesintisiz bu mesleği sürdürüyorum. Aşağı yukarı 43 yıldır bu atölyede çalışıyorum. Daha evvel de Ankara’da genellikle çalıştım. Eskiden bu toprak malzemeler çok kullanışlıydı. Her şey çömlek, küp, testi olsun genellikle toprak mamullerden yapılıyordu. Son yıllarda tabi biraz azaldı ama yine 35 yıldır çok yaygın kullanılmaya başladı. Mesela testi, güveç olsun şimdi yaptıklarımız da kumbara oluyor. Bunlar da çok tutuldu. Millet tasarruf yapsın diye böyle küçük kumbaralar yapıyoruz. Değişik modeller üretiyoruz. Mevsimine göre çalışıyoruz. Mesela akvaryumların içine koymak için malzemeler yapıyoruz. Fincan yapıyoruz, cezve yapıyoruz. Yani her türlü toprak ürünleri imalatını yapıyoruz. Talebe göre çalışıyoruz” dedi.



“Sille’de 19601965 yıllarında 220 tane testi ustası vardı"

Son zamanlarda mesleği öğrenenin kalmadığını anlatan Yaşar Bulut, “Okuldan geliyorlar öğrenmek için. Bu mesleği yapacağız diye gelen yok. Şimdi gençler genellikle temiz iş arıyorlar. Elini, ayağını çamur etmiyorlar. Eskiden Sille’de 19601965 yıllarında 220 tane testi ustası vardı. Konya’da ve Türkiye’nin her tarafına yayılırlardı. Şimdi öğrenen kalmadı, çok az, tek tük. Bu mesleği biraz öğrenmek istemiyorlar herhalde. Ellerini, ayaklarını çamur etmek istemiyorlar. Daha düzgün, temiz iş arıyorlar. Biz öğrendiğimiz yıllarda 78 tane çırak vardı. Bu çark ayakla çevrilirdi, şimdi elektrikle çalışıyor. O zamanlar sırayla girerdik beşer dakika. Bunu meslek edinmek için 2 yıl ustanın yanında çıraklık yaptık öğrendik. Sonra Ankara’ya gittik çalıştık. Sağlığım elverişli olduğu sürece çalışmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Pandemi döneminde işlerin biraz yavaşladığını kaydeden Bulut, “Bizim aşağıda dükkanımız var. Türkiye’nin her tarafından Konya’ya gelenler Sille’yi de ziyaret ediyordu. Mutlaka buradan 12 hediye alıyordu. Tabi geçen senenin Mart ayından beri işler durgun. Ama bizim belirli müşterilerimiz var. Gene de ilçelerden, Ankara’dan talep var. Yaptığımız ürünler gidiyor” ifadelerini kullandı.

Çömlekçiliği öğrenmek isteyenlere yardımcı olacağını aktaran Yaşar Bulut, elinden geldiği kadar herkese çamura şekil vermeyi öğretebileceğini sözlerine ekledi.

