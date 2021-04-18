Beyşehir’de korona virüs denetimleri sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında hafta sonu günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik denetimler sürüyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Beyşehir’de de Ramazan ayında hafta sonu günlerinde uygulanmaya başlanılan 58 saatlik sokak kısıtlamasında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki farklı noktalarda gerçekleştirdiği uygulamalarını yoğunlaştırdı. Polis ekipleri, durdurulan araçların sürücüleri ile içerisinde yolcu olarak bulunanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıklarını belirlemek için evraklarını kontrol etti. Denetimlerde, uygulama noktasından kaçtığı tespit edilerek yapılan takip neticesinde yakalanan 18 yaşın altındaki 1 motosiklet sürücüsüne ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tanzim etti. Denetimlerin kısıtlama saatlerinde kesintisiz devam edeceği bildirildi.

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