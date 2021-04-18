Meram Belediyesi ve Türk Kızılay Meram gönüllere dokunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Belediyesi ve Türk Kızılay Meram gönüllere dokunuyor

İHA

Meram Belediyesi ve Türk Kızılay Meram gönüllere dokunuyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Kızılay Meram Şubesi, salgının getirdiği olumsuzluklara rağmen Ramazan tadında bir Ramazan yaşanması için ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Meram Belediyesi ve Türk Kızılay Meram Şubesi, geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Kızılay Aşevi’nde hazırlanan iftar ve sahur yemekleri Kızılay gönüllüleri ve Meram Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kızılay gönüllülerine eşlik ederek yemek dağıtımına katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu mübarek günlerde insanların yüzünü güldürmekten gönüllere dokunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Tüm çabamız bu manevi iklim hakkıyla yaşanabilsin diye”
Ziyaret ettikleri aile bireyleriyle de sohbet eden Başkan Kavuş, ailelerin gerek özel talepleri gerekse belediye hizmetleri noktasındaki isteklerini de dinledi ve bu istekler doğrultusunda yapılabilecekleri not aldı. Konya’nın ve Meram’ın dayanışma ve yardımlaşma noktasında her zaman örnek çalışmalara imza attığını belirten Başkan Kavuş, bu iyilik hareketinin Ramazan ayında daha da arttığını ifade ederek, “Meram Belediyesi olarak yılın her ayında sosyal yardım ve desteklerle ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya onlara sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Türk Kızılay Meram Şubesi ile de ortak çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Aslında Kızılay Meram Şubesi ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin yılın bir ayında değil her anında yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Kimsesiz büyüklerimizin, yetimlerimizin, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yardımına koşuyoruz. Bu mübarek ayda bu iyilik hareketini daha da artırıyoruz ki bu güzel zamanlar en güzel haliyle ve hakkıyla yaşansın. Şunu özellikle belirtmek isterim ki yapılan bu iyilikte en büyük övgüyü Kızılay gönüllülerimiz hak ediyor. Çünkü onlar, en güzel ay olan Ramazan’ın en güzel vakti olan iftar öncesinde sevdikleriyle vakit geçirmek, birlikte olmak yerine Meram’da kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi insanların yüzlerini güldürerek bu mübarek ayı layıkıyla ve hakkıyla değerlendiriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Birlikten kuvvet doğar düşüncesi ile Meram Belediyesi olarak bizler de ekiplerimizle ve bireysel olarak bu iyilik hareketine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir’de korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Beyşehir’de korona virüs denetimleri sürüyor
Mührü bozulan eğlence mekanına 24 saat içinde ikinci polis baskını: 43 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mührü bozulan eğlence mekanına 24 saat içinde ikinci ...
5 bin yıllık tarihi Sille'de yaklaşık yarım asırdır çamura şekil veriyor
YEREL HABERLER 5 bin yıllık tarihi Sille'de yaklaşık yarım asırdır ...
Başkan Altay: "Tuz Gölü’nü korumak için yeni yatırımlar yapıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Tuz Gölü’nü korumak için yeni ...
Konya'da evde yangın; 7 kişilik aile son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Konya'da evde yangın; 7 kişilik aile son anda ...
Konya'da çakmakla perdeyi tutuşturan çocuk müstakil evi yaktı
YEREL HABERLER Konya'da çakmakla perdeyi tutuşturan çocuk müstakil ...
Toros Dağları'ndaki seralarda üretilen mantarlar, köyün gelir kapısı
YEREL HABERLER Toros Dağları'ndaki seralarda üretilen mantarlar, ...
Selçuklu Belediyesi GES hamlesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi GES hamlesini sürdürüyor
Karatay Kent Konseyi’nin sosyal projeleri sürüyor
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi’nin sosyal projeleri sürüyor
Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı:1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı:1 ...
Mührü kırılan mekana polis baskını: 53 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mührü kırılan mekana polis baskını: 53 kişi yakalandı
Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ...
Konya’da baraj gölünde yasa dışı av denetimleri
YEREL HABERLER Konya’da baraj gölünde yasa dışı av denetimleri
Sille Müzesi, Sille’nin geçmişine ışık tutuyor
YEREL HABERLER Sille Müzesi, Sille’nin geçmişine ışık tutuyor
İlhan Palut: “Maçın başından sonuna kadar oyun hakimiyeti bizdeydi”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Maçın başından sonuna kadar oyun ...
Ersan Parlatan: “İyi futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yaptık”
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: “İyi futbol oynamak için elimizden ...
İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor ...
Hamza Hamzaoğlu: “Kazanabilseydik çok şey kazanmış olacaktık”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Kazanabilseydik çok şey kazanmış ...
İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 0-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor: ...
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi; içerdekilere ceza yağdı
YEREL HABERLER Kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi; içerdekilere ceza ...
Kaymakam Özdemir: “Beyşehir Gölünde 1122,40 kot seviyesinin altına kesinlikle inilmemesini diliyoruz”
YEREL HABERLER Kaymakam Özdemir: “Beyşehir Gölünde 1122,40 kot ...
İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor ...