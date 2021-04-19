Savcı Sultan Beyza Boyalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı (28), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2019'da göreve başlayan savcı Sultan Beyza Boyalı, lösemi tedavisi için bulunduğu memleketi Konya'da koronavirüse yakalandı. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 'Covid-19' servisinde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Boyalı, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Savcı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, bugün öğlede Üçler Mezarlığı´nda toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-04-19 12:02:46



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