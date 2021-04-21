Konya Büyükşehir Zabıta Ramazan’da dilencilere göz açtırmıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, mübarek Ramazan ayını fırsat bilip vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara göz açtırmıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelişi ile birlikte dilencilere yönelik çalışmalarını artırdı. “Dilencilik meslek olmasın” sloganıyla yola çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri; mübarek Ramazan ayını fırsat bilip vatandaşların duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere karşı mücadelesini sürdürüyor. Ekipler; ana caddeler ve kavşaklar ile marketler, ekmek fırınları ve camii önlerinde dilenciliği meslek haline getirmiş kişilere yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerine göre işlem yaparak, dilencileri vatandaşları rahatsız etmemeleri için bulundukları bölgelerden uzaklaştırıyor. Büyükşehir zabıta ekipleri özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehrin önemli kavşaklarında nöbet tutarak dilencilerin kavşaklara gelmesini engelliyor. Nöbet esnasında vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtılarak istismarcılara para verilmemesi konusunda uyarılar yapılıyor.

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