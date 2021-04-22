Konya'da kısıtlamada yasak dinlemeyen gazinolara baskın: 70 kişiye ceza

Konya'da kısıtlamalara rağmen mührü bozularak faaliyetlerine devam eden ruhsatsız iki gazinoya polisin düzenlediği baskında, 70 kişiye sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs vakalarına göre hala "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Konya'da, yasaklara rağmen eğlence mekanları faaliyetlerine illegal olarak devam ediyor. Daha önce polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlenen eğlence mekanları, mühürlerini bozarak hizmet vermeyi sürmesi üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 00.15'te merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokakta faaliyetine devam eden eğlence mekanına baskın düzenledi. Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden arama ve denetim yapan polis ekipleri, iş yerinde tütün tüketimine izin verildiği ve alkol sunumunun yapıldığını tespit etti. Belgesi olmadan canlı müzik yayınının da yapıldığının belirlendiği eğlence mekanındaki 53 şahsa sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uygulandı. Mekandaki 13 çalışana da bildirimde bulunmamaktan tutanak tutuldu. İşyeri sorumlusu olduğunu beyan eden Murat S., nöbetçi savcıdan alınan talimatla "mühür bozma ve bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma" suçlarından hakkında işlem yapılması için polis merkezine teslim edildi. Daha önce mühürlenen ve ruhsatsız olan iş yeri zabıta görevlileri tarafından tekrar mühürlendi.



Eğlence mekanlarını mührü bozuluyor polis denetimlerini sürdürüyor

Polis ekipleri denetimler kapsamında, saat 00.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce yine mührü bozularak faaliyetine devam ettiği için mühürlenen iş yerine tekrar hizmet vermesi üzerine baskın düzenledi. Yapılan denetimde ruhsatsız olan eğlence mekanında belgesi olmadan canlı müzik yayını ve alkol sunumu yapıldığı belirlendi. Tütün tüketimine izin verilen iş yerine ve izinsiz çalışan 9 şahıs hakkında tutanak tutuldu. 17 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmemekten dolayı cezai işlem uygulandı. İşyeri sorumlusu Dündar A. "mühür bozma ve bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma" suçlarından hakkında işlem yapılması için polis merkezine teslim edildi. İş yeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

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