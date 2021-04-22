Emniyet Müdürü Mustafa Aydın başarılı bekçileri ödüllendirdi

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Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Beyşehir ilçesinde görev yapan bekçileri başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Aydın, ziyareti sırasında Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevlerinde üstün başarı gösteren teşkilat mensubu bekçileri başarı belgesi ile ödüllendirdi. Aydın, ziyareti sonrası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, polis amirleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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