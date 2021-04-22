Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

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Konya'nın Kulu ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Yeni Mahallede ikamete den Furkan Çelik'e ait inek, üzeri kapalı olmayan foteptik çukuruna düşerek mahsur kaldı. Çukurdan çıkamayan ineği gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çukurdaki inek, itfaiyenin uğraşları sonunda bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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