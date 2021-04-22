Beyşehir’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişiye ceza

Son günlerde korona virüs vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Konya’nın Beyşehir ilçesinde, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymadığı belirlenen 7 kişiye ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı Caddesi üzerindeki Vuslat Parkı önünde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde polis ekiplerinin çevirmesine takılan vatandaşlardan kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen kişilere ceza kesildi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının devam ettiği 21.0021.30 saatleri arasındaki yarım saatlik süreçte yürütülen şok uygulamada izin belgesini ibraz edemeyen 7 sürücüye kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 400 lira ceza uygulanmak üzere idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Beyşehir ilçe merkezindeki benzer şok uygulamaların her gün farklı güzergah ve kısıtlama saatlerinde devam edeceği öğrenildi.

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