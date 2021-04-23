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Konya'da 23 Nisan kutlaması

DHA

Konya'da 23 Nisan kutlaması


Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, kutlandı. 
Anıt Alanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. 
Törene katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Evlerinde balkon ve pencerelere çıkanlar da töreni izledi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ
2021-04-23 11:04:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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