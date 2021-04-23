İş makinesi taşıyan kamyon devrildi

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Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iş makinesi taşıyan damperli kamyon devrildi, sürücü yara almadan kazadan kurtuldu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametinde iş makinesi taşımakta olan C.A. idaresindeki 42 M 3095 plakalı Fargo damperli kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak üzerindeki iş makinası ile birlikte yol kenarına devrildi. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri çevre ve yol güvenliğini sağlarken, kurtarıcı tarafından devrilen damperli kamyon ve iş makinesi kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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