İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA) -
STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic-, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic (Dk. 46 Diomande), Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic (Dk. 67 Kravets) , Bytyqi (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 85 Daci)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Mohamedi-, Popov, Billong, Santos, Sackey, Aabid (Dk. 64 Muhammed), Katranis, Kamara, Ribeiro, Akintola (Dk. 90+2 Burak), Boupendza
GOLLER:
SARI KARTLAR: Abdülkerim, Diomande (İttifak Holding Konyaspor), Kamara (Atakaş Hatayspor)
KIRMIZI KART: Skubic (maç sonu) (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.
25'inci dakikada Guılherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Rahmanovic'ın kafa vuruşanda kaleci Mohamedi, topu kornere çeldi.
45'inci dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında altıpas üzerinden Akintola'nın kafa vuruşunda kaleci Sehic kutardı. Dönen topu önünde bulan Rayana'nın ara pasında Boupendza'nın şutu kaleci Sehic'in döndü. Altıpas çizgisinde topu önünde bulan Kamara'nın şutunu Sehic birkez daha müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı.
66'ncı dakikada Boupendza'nın ceza dışından serbest vuruşunda top kaleci Sehic de kaldı.
84'üncü dakikada Kravets'in ortasında ceza sahasında toplu buluşan Sekidika'nın şutu üstten auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.
SKUBIC KIRMIZI KART GÖRDÜ
İttifak Holding Konyaspor'un Atakaş Hatayspor ile oynağı mücadelenin ardından Skubic kırmızı kart gördü.
İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Nejc Skubic 90+3'üncü dakikada girdiği pozisyon ile ilgili penaltı beklentisinde bulundu. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, Skubic'e itirazları sonrasında sarı kart gösterdi. Maçın bitiş düdüğü ile itirazlarını sürdüren Skubic, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.
DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2021-04-24 16:05:45
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