İlhan Palut: “Puansal anlamda rahatlığı en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Hatayspor karşılaşmasının mutlaka kazanma isteğiyle hazırlandıkları bir maç olduğunu belirterek, ligde puan olarak rahatlığı en kısa zamanda yakalayacaklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in 37. haftasında iç sahada Hatayspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ligin boyunun kısaldığını dile getiren İlhan Palut, “Biz henüz puan olarak kendimize bir konfor alanı oluşturamadık. Onun için mutlaka kazanmak isteğiyle hazırlandığımız bir karşılaşmaydı. 34 gün önce Rize’de aldığımız kötü mağlubiyeti de burada puanın dışında moral motivasyon ve kendine güven anlamında telafi ederek, bu maçla beraber yol kat etmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı dengeli geçti. Çok fazla pozisyon olmadı ama Hatayspor bir tane çok net pozisyon yakaladı ilk yarının sonlarına doğru. İkinci yarıya geçtiğimiz zaman oyunun bütün kontrolü bizdeydi. Topa sahip olan, hücum denemeleri yapan takım Konyaspor’du. 3 maçtır hücum verileri anlamında takımımda çok büyük gelişme var. Ceza sahasında topla buluşmalar, şut sayıları, önceki dönemlere göre hücum anlamında etkinliğimiz, üçüncü bölgeye girişlerimiz çok fazla. Ama maalesef bugün bunu bir golle taçlandıramadık” dedi.



“Ne sevinmeye ne de üzülmeye hiçbir takımın vakti yok”

Ligin enteresan olduğunu kaydeden Palut, “Hemen 34 gün sonra bir maçımız daha var İstanbul’da. Baktığımız zaman ne sevinmeye ne de üzülmeye hiçbir takımın vakti yok. Yoğun bir tempo, yorgun oyuncular, üstüne bir de Ramazan ayı, oruç tutmaya devam etmek isteyen ve bizim saygı duyduğumuz oyuncular bunların hepsi birleşince lig herkes için zor bir hal alıyor. Ama puan anlamında rahatlığı en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız. Her defasında bir önümüzdeki maçı da fırsat olarak görüyoruz. Yarın itibariyle Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.