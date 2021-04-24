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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çapa makinesine ayaklarını kaptırdı

İHA

Çapa makinesine ayaklarını kaptırdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bahçede eşine yardım etmek isterken ayaklarını çapa makinesine kaptıran kadın yaralandı. Yaralı kadın helikopter ambulans ile Konya'ya sevk edildi.

Olay, ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde çapa motoruyla çalışan eşi M.K.'ye yardım eden A.K. (51), motorun önündeki taşları kaldırmak isterken eteği ile birlikte ayaklarını da makineye kaptırdı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler çapa makinesinin aksamını keserek yaralı kadını makineden ayırarak kurtardı. Ambulansa alınan yaralı kadın, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen kadının ayak ve vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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