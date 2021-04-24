Takla atan otomobildeki Derin öldü; 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 8 yaşındaki Derin Yılmaz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde KonyaAnkara karayolu Karahamzalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Mersin'e giden Ferit Yasa (33) yönetimindeki 06 CDT 986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Ferit Yasa ile otomobildeki Demirkan Yılmaz (15), Derin Yılmaz ve Melek Yılmaz (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Derin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2021-04-24 19:13:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.