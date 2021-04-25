Selçuklu Belediyesi 5 bin fidanla yeşil dokuya katkı sağladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Selahaddin Eyyubi Mahallesi İncik Çayı mevkisinde yeni hazırlanan ağaçlandırma sahasına 5 bin fidan dikildi.

Şehrin fiziki koşullarını daha iyiye taşıma hedefinden sapmayan Selçuklu Belediyesi ilçenin yeşil dokusu için de aynı oranda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Selahaddin Eyyubi Mahallesi (Beşyüzevler) İncik Çayı mevkisinde yeni hazırlanan ağaçlandırma sahasına 5 bin adet karaçam ve Toros sediri dikimi gerçekleştirildi. Bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ağaç dikim mevsiminde devam edecek.



“Gelecek nesillerimize daha yeşil bir Selçuklu emanet edeceğiz”

Selçuklu’yu imar ederken yeşil alanların hem korunduğunu hem de mevcut haline yenilerinin eklenerek daha yeşil bir ilçenin hedefinde olduklarını dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Bütün çalışmalarımız daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Selçuklu’yu gelecek nesillere emanet etme gayreti üzerine kurulu. Bunun için de şehrimizin alt yapı, üst yapı çalışmalarına verdiğimiz önem kadar yine şehrimizin yeşil dokusuna da ayrıca önem veriyoruz. bunun örneklerinden sadece bir tanesi de atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarımızla 2019 ve 2020 yıllarında 289 bin 374 ağacımızı kesilmekten kurtarmaktır. Yeşil alanlarımıza en büyük katkı mevcut yeşil örgüye zarar vermeyerek sağlanır. İlçemizde yürüttüğümüz yeşil alan çalışmalarında 1097 alanda 8 milyon 690 bin 302 metrekare yeşil alanımız mevcut ve bu rakamı sene sonunda daha da ileriye taşıyacağız inşallah. Fidanlar ağaca dönüşüne kadar yeni bir nesil yetişiyor. Dünyayı, şehrimizi daha yeşil bir yer haline getirmek elimizde. Bu çerçeve ve vizyonla Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Selahaddin Eyyubi Mahallesi İncik Çayı mevkisinde yeni hazırlanan ağaçlandırma sahasına 5 bin fidan dikimini gerçekleştirdi ve yıl içerisinde ve sonrasında fidan dikme çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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