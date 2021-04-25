Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı

DHA

Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı


İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)KONYA'da Timraş Obruk Gölü'ndeki su seviyesi, kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yaklaşık 8 metre azaldı.
Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, ''Bölgede oluşan en eski obruklardan bir tanesidir. Derinliği 30 metredir. Obruğu oluşturan alanın dış çapı 350 metreye, 280 metre oval bir yapıya sahiptir. Tüm havzada olduğu gibi burada da su seviyesinde düşüş var.  Obruğun, 18 ila 14 metre arası değişen su seviyesinin, şu an yaklaşık 8 metre azaldığını görüyoruz'' dedi. 
Konya kapalı havzada, yer altı sularının çekilip toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklardan bazıları yer altı suyuyla beslenip içinde biriktiği için göle dönüştü. Bunlardan bir tanesi de Çumra ilçesi Gökhöyük Mahallesi'nde bulunan çevre halkı tarafından Gökhöyük Obruk Gölü olarak da bilinen Timraş Obruk Gölü. Genişliğiyle görenleri hayran bırakan obruğun ne zaman oluştuğu tam olarak bilinmiyor. Obruk içindeki biriken su, daha önce tarımsal amaçlı olarak kullanıyordu; ancak son yıllarda su seviyesi gittikçe azaldığı için kullanılmıyor.
YAKLAŞIK 8 METRE AZALDI
Prof. Dr. Fetullah Arık, Timraş Obruk Gölü'nün bölgede oluşan eski obruklardan birisi olduğunu belirtti. Obruğun 30 metre derinliğinde olduğu ifade eden Arık, şunları söyledi:
''Obruğu oluşturan alanın dış çapı 350 metreye, 280 metre oval bir yapıya sahiptir. Geçmişte Devlet Su İşleri (DSİ) buradan  tarımsal amaçlı su alıyordu.  Şu an da bölgedeki yer altı sularının düşmesine bağlı olarak, artık su alınmıyor.  Suyun derinliği mevsimlere göre değişmekle beraber 18 ila 14 metre arasıdır. Tabii bölgedeki kuraklık ve aşırı yer altı suyu kullanımından burası da etkilenmiş durumda.  Şu an yaklaşık 8 metre azaldığını görüyoruz.''
Arık,  Konya kapalı havzasının diğer diğer bölümlerinde yer altı su seviyesinde 40-50 yıllık periyotta yaklaşık 40 metre kadar azalma olduğunu, ancak Çumra bölgesinde ise 6 ila 8 metre kadar  bir azalma meydana geldiğini kaydetti.  Arık, " Bunun nedeni, çevredeki bazı dağlarda kar sularının erimesi ve  yağışlarla birlikte bu bölgede nispeten bir rahatlama söz konusu. Ama  obruk gölünde yaklaşık 8 metrelik düşüş mevcut.'' diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI
2021-04-25 11:04:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu Belediyesi 5 bin fidanla yeşil dokuya katkı sağladı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi 5 bin fidanla yeşil dokuya katkı ...
Karatay Belediyesinden kültürel yayıncılık hayatına bir eser daha
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden kültürel yayıncılık hayatına ...
Konya'da, Atatürk'e hakaret eden veli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Konya'da, Atatürk'e hakaret eden veli gözaltına ...
Takla atan otomobildeki Derin öldü; 3 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki Derin öldü; 3 yaralı
Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği kaza ...
Çapa makinesine ayaklarını kaptırdı
YEREL HABERLER Çapa makinesine ayaklarını kaptırdı
İlhan Palut: “Puansal anlamda rahatlığı en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Puansal anlamda rahatlığı en kısa ...
Ömer Erdoğan: "Pozisyon zenginliği az olan bir maçtı"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Pozisyon zenginliği az olan bir maçtı"
İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ...
İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor: 0-0 (YENİDEN)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor: 0-0 ...
Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor (EK ...
Ereğli’de kiraz bahçeleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Ereğli’de kiraz bahçeleri beyaza büründü
İttifak Holding Konyaspor - Atakay Hatayspor: 0-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Atakay Hatayspor: 0-0
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor ...
31 yıldır insanlara, acılarını ve mutluluklarını ulaştırıyor
YEREL HABERLER 31 yıldır insanlara, acılarını ve mutluluklarını ...
Konya’da trafik denetimleri
YEREL HABERLER Konya’da trafik denetimleri
Konya'da çatı yangını
YEREL HABERLER Konya'da çatı yangını
Alevlerin yükseldiği otomobildeki yangını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Alevlerin yükseldiği otomobildeki yangını itfaiye ...
Konya’da trafik kazası: 1'i çocuk 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1'i çocuk 3 ölü, 1 yaralı
Konya’da saman balyaları yandı
YEREL HABERLER Konya’da saman balyaları yandı
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 ...