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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay, canlı yayında Konyalılarla buluştu

İHA

Başkan Altay, canlı yayında Konyalılarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Youtube kanalında canlı yayında Konyalılarla buluşarak hem çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de gelen soruları cevapladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında canlı yayın yaparak Konyalıların evlerine misafir oldu. Canlı yayında vatandaşların sorularını tek tek cevaplayarak gündemi değerlendiren Başkan Altay, Ramazan ile birlikte vaka sayılarında düşüş olduğunu belirterek, Ramazan’dan sonra normalleşmeyi arzu ettiklerini ifade etti.
"Millet olarak şanlı tarihimizle her zaman öğündük"
ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını soykırım olarak ifade etmesini kabul etmediklerini ve Konyalılar olarak kınadıklarını belirten Başkan Altay, “Soykırım diyenler kendi geçmişlerine baksınlar. Biz millet olarak şanlı tarihimizle her zaman övündük, övünmeye devam edeceğiz. Tarihi yazmak tarihçilerin işi. Bu siyasete malzeme edilecek bir konu değildir” dedi.
Başkan Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kahramanlık destanı yazdığını da vurgulayarak, “Kahraman askerlerimiz Şimşek ve Pençe Yıldırım Hareketi ile Kuzey Irak’ta bir kahramanlık destanı yazıyorlar. Tüm askerlerimize, güvenlik görevlilerimize başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak etsin. Ayaklarına taş değmesin inşallah. Bu mübarek günde dualarımızla onlarla beraberiz” diye konuştu.

"42 bin çocuğumuza hediye vermek için hazırlık yapıyoruz"
Ramazan ayında gelenek haline getirdikleri 710 yaş arası oruç tutan çocukların hediyelerini hazırlamaya başladıklarını da ifade eden Başkan Altay, “Geçen yıl 20 bindi. Bu yıl 42 bin çocuğumuza hediye vermek için hazırlık yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bununla ilgili detaylı bir link paylaşacağım. Buradan kayıt olan çocuklarımıza Ramazan’ı hatırlayacakları, ileride güzel anı olacak hediyeleri ulaştırmış olacağız. 42 bin çocuğumuzun başvurmasını bekliyoruz. Ne kadar pandemi nedeniyle sevdiklerimizle birlikte iftar edemesek, camilerde, teravihlerde buluşamasak da gönüllerimiz bir. İnşallah pandemi etkisindeki son Ramazan’ı kutluyoruzdur. İnşallah kurallara uyarsak, düşüşün artmasını biran önce normal hayata dönmeyi de ümit ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardım konusunda Türkiye’nin lider belediyelerinden birisiyiz. Bu yıl da Ramazan’da vatandaşlarımıza Sosyal Kartlarını ulaştırmaya başladık” şeklinde konuştu.

"200 milyonun üzerinde tarımsal destekte bulunduk"
2014 yılında Büyükşehir Yasası’ndan itibaren tarımsal desteklerde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de öncü projeler yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Başkan Altay, “Tarımsal ve hayvansal üretim yapan herkese destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 200 milyonun üzerinde destek olduk. Arıcılık konusunda özellikle çalışmaları destekliyoruz. Petek baldan, süzme bala geçiş konusunda ciddi bir destekte bulunuyoruz. En önemli hedefimiz, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmak” dedi.
Akyokuş bölgesine yeni bir restoran binası ve palyelerde de bir düzenleme yapacaklarını ifade eden Başkan Altay, “2022’nin yazında Akyokuş çok daha güzel hale gelmiş olacak. Arkadaşlar, el ele verdik Konya’nın hayallerini gerçekleştiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve Konyalılar olarak Konya’nın hayal projelerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte Eski Sanayi’de bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bu kentsel dönüşümle birlikte bu alan kötü görüntüden kurtulmuş olacak" diye konuştu.

"Konya'yı daha güzel geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz"
Meram, Karatay ve Selçuklu Belediye Başkanları ile uyum içerisinde çalıştıklarını da belirten Başkan Altay, “Hep birlikte Konya’yı daha güzel yarınlara hazırlamak için çalışıyoruz. Konya için çalışmak bizim görevimiz ama bu işi yaparken sizlerden aldığımız enerji, sizlerin bizlere olan güveni inanılmaz motive ediyor. Bugünkü paylaşımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bir arada buluşmayı arzu ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Konyalılar bize her zaman ilgi gösterdiler. Ben hem Konya’da yaşayan Konyalılara hem de Konya dışında yaşayan, bizi izleyen Konyalılara teşekkür ediyorum. İnanın gücümüzün son anına kadar bütün enerjimizle Konya’ya hizmet etmek için çalışacağız. Sizlerin bu güveni bizleri daha çok şevklendiriyor.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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