Konyaspor´da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı



Adem YILDIZ/KONYA,(DHA) Süper Lig´de 37'nci haftayı 42 puanla 11'inci sırada kapatan İttifak Holding Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları start verdi. Ligin son 4 haftasında galibiyet alamayan yeşil-beyazlı takım, İstanbul´da 3 puan için ter dökecek.

Süper Toto Süper Lig'in galibiyet hasreti çeken Konyaspor, 38´inci haftada deplasman da oynayacağı Galatasaray mücadelesinde 3 puan için forma giyecek. Lig'in 38'inci haftasına 42 puanla 11´inci sırada giren yeşil-beyazlı takım, Galatasaray karşılaşması hazırlıklarına teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başladı. Konyaspor, 28 Nisan Çarşamba günü deplasman da oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının antrenmanına, tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ilk 11´de forma giyen yeşil-beyazlı oyuncular yenileme çalışması yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, tempolu koşu çalışması ile devam etti. Konyasporlu oyuncular, pas çalışması ve 7´ye 3 oyunun ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-04-25 19:51:08



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