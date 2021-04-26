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Konya’da uyuşturucu operasyonları: 47 gözaltı

İHA

Konya’da uyuşturucu operasyonları: 47 gözaltı

Konya’da polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ile 456 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 47 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenledi. Kent merkezi ve ilçelerde muhtelif zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ve 456 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 adet bıçak ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen bir miktara da el konuldu. Bu suçlarla toplamda 47 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan, bu çalışmalar kapsamında hırsızlık ve yağma gibi çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs da yakalandı.

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