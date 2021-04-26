Tarihi eser sevkiyatını jandarma engelledi: 5 gözaltı

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) - KONYA İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonla tarihi eser sevkiyatı yapan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 91 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Ereğli ve Karapınar ilçesine tarihi eser getirileceği bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler 03 VE 897 plakalı aracı Karapınar ilçesinde durdurdu. Araçta arama yapan jandarma 73 gümüş sikke, 6 altın sikke, 1 altın bilezik, 2 tarihi vazo, 9 altın bileklik toplam da 91 tarihi eser ile tabanca, 2 şarjör ve 163 tabanca mermisi ele geçirildi. Araçta bulunan M. T. (46), M.K. (42), A.E. (42), S.Y. (38) ve V.U.(43) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-04-26 19:49:39



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