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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’a yeni bir sağlık yatırımı daha kazandırılıyor

İHA

Meram’a yeni bir sağlık yatırımı daha kazandırılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Konya İl Sağlık Müdürü arasında imzalanan protokolle yapımına başlanan ‘Meram Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ hızla yükseliyor.
Gerçekleştirdikleri incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Meram Kaymakamı Resul Çelik, ‘Bizim Meram’ın yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğine vurgu yaptı. Sağlık alanında önemli görevler ve hizmetler verecek sağlık merkezinin geldiği noktayı yerinde incelediklerini belirten Kaymakam Çelik, “Yatırımın gerçekleşmesi için arsayı veren ve proje desteği sağlayan projede büyük paya sahip Meram Belediyesi ve Başkan Kavuş ile birlikte bu hizmetin bir an önce hayat bulması adına Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunan İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Koç’a şükranlarımı sunuyorum. ‘Bizim Meram’a bu şekilde önemli yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak adına bu tür merkezler önem arz ediyor”
Meram’ın yeni bir sağlık merkezine kavuşacağını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, merkezin arsasının ve projelerinin belediye tarafından temin edildiğini hatırlatarak projenin bütçesinin de Sağlık İl Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nın karşıladığını söyledi. Merkezin kurulduğu Aymanas Mahallesi’nde yeni bir oluşumun yükseldiğini belirten Başkan Kavuş, “Aymanas Mahallemizde, 2 bin metrekarelik bir arsa üzerine oturan ve 3 bin 250 metrelik kapalı alanıyla hizmet verecek olan ‘Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ sadece bulunduğu mahalleye değil çevresindeki mahalleler ile birlikte büyük bir bölgeye hizmet verebilecek şekilde projelendirildi. Bu bölgede modern yapılarıyla, siteleriyle, dini tesisleriyle yeni bir oluşum söz konusu. Ahmet Özcan Caddesi’nin hemen gerisinde olan bir bölge olarak ciddi bir nüfusu ve ciddi bir nüfus artışı olan bir bölge için önemli bir hizmeti hayata geçiriyoruz. Önemli çünkü, pandemi süreci sağlık yatırımlarının ne denli önemli olduğunu gösterdi bizlere. Hastanelerde yaşanan yoğunluğu azaltmak adına bu tip merkezler önem kazanıyor. Bir yandan pandemiyle mücadeleyi başarılı bir şekilde yürütürken diğer yandan da sağlık yatırımlarını ve desteklerini hiç aksatmadık. Böylesi önemli bir yatırım için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merkezimiz şimdiden hayırlı mübarek olsun” şeklinde konuştu.

“Sağlığa ve sağlıkçılara verdikleri tüm desteklerden dolayı Başkan Kavuş’a şükran borçluyuz”
Meram için güzel bir yatırımı daha başlatmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Meram Belediyesinin ve Başkan Kavuş’un proje için verdiği desteği anımsattı. Bakanlığın bütçesiyle projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Koç, “Pandemi sürecinde sağlığın ve sağlık yatırımlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlamış, görmüş ve yaşamış olduk. Bu merkezde koruyucu sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verileceği birimlerimiz olacak. 16 ayrı birimin hizmet vereceği ‘Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde Beslenme Danışmanlığı, Fiziksel Aktiviteler Fizyoteropiler, Psikososyal Danışmanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Kadın Sağlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı, Enjeksiyon Hizmetleri, Okul Sağlığı, Sigara Bırakma Danışamanlığı, Enfeksiyon Kontrol, Sağlıklı Hayat, Aile Sağlığı, Göçmen Sağlığı, Kanser Erken Tarama Teşhisi (KETEM) ve Laboratuvar Görüntüleme Merkezleri birimleri bulunacak. Çalışmalarımız bundan sonra da hem Meram’da hem de diğer bölgelerde aynı hızda devam edecek” şeklinde konuştu.

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