Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik

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Adem YILDIZ/KONYA,(DHA) -Süper Lig´in 38´inci haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek İttifak Holding Konyaspor´da hazırlıklar tamam. Kulübün resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart cezalısı Skubic ile tedavilerine devam edilen Milosevic, Alper Uludağ ve Anicic forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig´in 38´inci haftasında Galatasaray´a konuk olacak Konyaspor, İstanbul´a gitti. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri´nde gerçekleştirdi.

KONYASPOR´DA 5 EKSİK

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart cezalısı Nejc Skubic´in yanı sıra tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Alper Uludağ ve Marin Anicic takımdaki yerlerini alamayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu´nda yarın saat 20.30´da başlayacak Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-04-27 17:49:55



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