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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Angı gündemi değerlendirdi

İHA

Başkan Angı gündemi değerlendirdi

Adalet ve Kalınma Partisi Konya İl Başkanı Hasan Angı, il başkanlığında düzenlenen basın toplantında ülke ve Konya gündemini değerlendirdi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı basın mensupları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Başkan Angı’ya basın toplantısında İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Gökhan Taşkıran ile İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Hümeyra Saçkesen eşlik etti.
ABD Başkanı Biden’ın talihsiz bir açıklamada bulunduğunu kaydeden Başkan Hasan Angı, “Bir de soykırım ifadesi kullanıyorlar ki bu son derece yanlış bir tutum. ABD Başkanının bunu diyebilmesi için önce kendi tarihlerine bakmaları gerekiyor. Hala siyahilere Amerika’daki uygulamalar ortada. Yakın tarihe baktığımız zaman medeniyetin beşiği, güya Avrupa’nın göbeğinde Bosna Hersek’te resmen haçlı seferleri tekrar zuhur etti. Oradaki masum onca insanın canına, malına, ırzına acımasızca dünyanın gözü önünde kast edildi. Hala her yıl Bosna Hersek’te toplu mezarlar yeniden defnedilir hale geliyor. Bize medeniyet dersi vermeye çalışan batı önce kendi karanlık tarihiyle yüzleşmesi gerekiyor” dedi.
Türkiye’nin son iki yıldır İMF masasına oturmadığını belirten Hasan Angı, “Geçmişteki İMF’nin Türkiye’ye yaptığı baskıları unutmayalım. Halen İMF’den medet umanlar var. 2002 sonunda Merkez Bankası'nın brüt ve net döviz rezervi 26 buçuk milyar dolardı. 23 buçuk milyar doları sadece İMF’ye olan borçtu. Diğer borçlar ve yükümlülükler ayrı bir taraftaydı. Böyle bir dönemde AK Parti ekonomiyi iyi bir şekilde yöneterek döviz rezervini 140 milyar dolarlara doğru getirmiş, altın rezervini artırmıştı. Türkiye dünyada belli bir güce ulaştığı için de Amerika bundan rahatsız olup bir sürü operasyonlar çekti. Bunları birlikte yaşayıp gördük. Bunlara rağmen Türkiye elindeki argümanlarıyla bu süreci çok daha güçlü götürecek tedbirler aldı. 128 milyar ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldığı halde halen farklı eleştirilerle algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. Güçlü bir Türkiye olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü başında dirayetli ve cesaretiyle yol yürümekten korkmayan bir Cumhurbaşkanı var. Geçmişte bu ülke ne cumhurbaşkanları ne başbakanlar gördü. Yaşadığımız onca kriz döneminde Türkiye’ye ne faturaların kesildiğini bilen insanlarız” ifadelerini kullandı.
Vali ve kaymakamların ellerinden gelen gayreti gösterdiğini aktaran Angı, “Mevcut sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden de ihtiyaç sahiplerine destek olunuyor. Bir taraftan üreticinin elinde kalmış olan patates ve soğanla ilgili bir süreç yönetildi. Buna bile laf edenler çıktı. Sırf laf olsun torba dolsun diye konuştular. Burada iki türlü çalışma yapıldı. Küçük üreticinin elinde kalan malın değerlendirilmesi ve bu ürünlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlandı. 2018 seçimlerinde soğan ve patates fiyatlarıyla bizi hep eleştirdiler. O gün bunu diyenler bugün ise vay efendim siz milleti kuru sağana muhtaç ettiniz diyorlar. Dünyada tarım ürünleri ile ilgili yaşananlar zaten ortada. Patates üretimi fazla ve bekletilemeyecek bir ürün olduğu için çözüm ürettik. Bu konuda bile iktidarı nasıl eleştiririz çabası içindeler” şeklinde konuştu.

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