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Kısıtlamada kan ve immün plazma bağışı yapılabilecek NEÜ Meram Tıp Fakültesi Kan Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Demircioğlu: "Covid-19 aşısı olan insanlar da kan bağışı yapabiliyor" "Virüs nedeniyle kan bağışı azaldı"

İHA

Kısıtlamada kan ve immün plazma bağışı yapılabilecek NEÜ Meram Tıp Fakültesi Kan Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Demircioğlu: "Covid-19 aşısı olan insanlar da kan bağışı yapabiliyor" "Virüs nedeniyle kan bağışı azaldı"

Konya'da, İçişleri Bakanlığınca son alınan kararlar gereği 17 günlük kısıtlamada kan ve immün plazma bağışı yapmak isteyenler, kısıtlamadan muaf sayılarak Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kızılay'a giderek bağışta bulunabilecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında son alınan kararlar gereği 17 günlük tam kapanmaya ilişkin genelge 81 ilin valiliğine gönderildi. Genelgeye göre, yasak süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak. Bu kapsamda 17 günlük kısıtlama boyunca kan ve immün plazma bağışı yapmak isteyenler, randevu alınan saatlerde kısıtlamadan muaf sayılacak. Bağış yapmak isteyenler, Süreli Bölge Kan Merkezi olarak belirlenen NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nin internet sitesinden randevu alarak ve Kızılay şubelerine giderek bağışını yapabilecek. Tek sefer kan bağışında bulunan bağışçılar kırmızı kan, plazma ve trombosit ihtiyacı olan 3 destek olacak.

"Kan bağışı ve immün plazma bağışı yapanlar bu kısıtlamalardan muaflar"
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sinan Demircioğlu, korona virüs salgını nedeniyle kan bağışının azaldığını söyledi. Kan bağışı tedariğinde de genel olarak sıkıntı yaşandığını anlatan Demircioğlu, “Kısıtlamalar başladı, bu yüzden kan bağışı tedarik sıkıntısı artacak. Fakat İçişleri Bakanlığı genelgesinde bu konuda bir ayrıntı var. Kan bağışı ve immün plazma bağışı yapanlar bu kısıtlamalardan muaflar. Yani kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız Kızılay Kan Bağış Merkezleri ve Süreli Bölge Kan Merkezlerine kısıtlamalardan muaf olarak başvurabilirler” ifadelerini kullandı.

"Korona virüs geçirenler kan bağışı yapabilir"
Kanın hayati önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Demircioğlu, “Özellikle hematolojik, onkolojik hastalıklarda ve çoğunlukla da cerrahi bir ihtiyaç, başka bir yöntemle kan koyulamıyor. Yani sentetik olarak üretilmiş bir yöntem yok şu anda. Başkasından alınıp ihtiyacı olan birisine verilerek tedavi ediliyor kan eksikliği olan insanlar. Kan bağışıyla ilgili olarak korona virüs geçirmiş hastaların kan bağışı yapamayacağı ile ilgili halk arasında yanlış bir algı var. Covid19 geçirmiş ve üzerinden 28 gün geçmiş olan 1860 yaş arası sağlıklı insanlar kan bağışında bulunabilirler. Hem normal kan bağışı yapabilirler hem de iyileştikten 28 gün sonra kan bağışı yapabilirler. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yok” dedi.
Kansızlığın nedenlerine değinen Demircioğlu, “Toplumda en sık görülen kansızlığın nedeni demir eksikliğine bağlı olarak gelişen kansızlık. Bunun da çeşitli sebepleri var. Genç kadınlarda bunun sebepleri fizyolojik kayıplara bağlı ama erkek ya da yaşlı kadınlarda ise daha çok mide ve bağırsak sisteminde herhangi bir kanamaya bağlı olarak gelişiyor” diye konuştu.

"Covid19 aşısı olan insanlar da kan bağışı yapabiliyor"
Covid19 geçirmiş kişilerin kan bağışında bulunabileceğini anlatan Demircioğlu, “İyileştikten 28 gün sonra hem kan hem immün plazma bağışı yapabiliyor. Ayrıca, Covid19 aşısı olan insanlar da kan bağışı yapabiliyor. Bunlar da hem Çin hem de BionTech aşısından 7 gün sonra kan bağışı yapabiliyor. Aşı olunduktan sonra yapılamaz gibi bilgiler var ama bunun herhangi bir doğruluğu yok. Aşı olduktan 7 gün sonra 1860 yaş arası sağlıklı bireyler kan bağışında bulunabilir” şeklinde konuştu.
Kan vermek için gelen İsmet Özkan, “Hastamız var, ona kan vermek için geldik. İlgi alaka ve yer çok güzel. Hemşire hanımlar ve doktorlar alakalı. Herkesin gelerek kan vermesini tavsiye ederim. Daha önce birkaç kez kan verdim. Askerde kan vermeye başladım. Kan verdikçe insanın sağlık bulduğunu ve sağlık verdiğini biliyorum. Bu yüzden elimden geldiği kadar periyodik olarak vermeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
Kan veren Berat Gider ise “Hastamız Covid19 geçirdiği için buradayız. Kan ihtiyacı varmış o yüzden kan vermeye geldik. Genelde sürekli olarak vermeye çalışıyorum, tavsiye ediyoruz” dedi.
Alihan Akdoğan da, “Yakınımızın rahatsızlığından dolayı kan vermeye geldik. 18 yaşındayım, ilk defa kan bağışında bulunuyorum. genç arkadaşlara da tavsiye ederim. Hem kendi sağlığı için hem hastalar için kan bağışında bulunabilirler” diye konuştu.

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