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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 50 milyon lira pandemi desteği

DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 50 milyon lira pandemi desteği


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 milyon liralık ikinci destek paketini hayata geçireceklerini belirtti. Altay, ''10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca Konya´da ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var diyen tüm hemşehrilerimizi belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum" dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandeminin tüm dünyada büyük zorluklar ortaya çıkardığını, bugüne kadar ihtiyacı olmayan insanların sosyal destek ihtiyaçları oluştuğunu kaydetti. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin ilk gününden itibaren esnafın ve vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Altay, ''Esnafımız dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Bazı sektörler ciddi sıkıntıya girdi ama Konya Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin ilk gününden itibaren hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi. 
Bu süreçte ikinci büyük destek kampanyası başlattıklarını anlatan Başkan Altay, "İkinci büyük destek kampanyamız kapsamında 50 milyon liralık bir kaynak ayırdığımızı ifade etmek istiyorum. 10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca merkezin dışındaki 28 ilçemizde 10 bin hemşehrimize 3 milyon liralık sosyal destek kartları bugün itibariyle ulaşmaya başladı. Sürekli yardımda bulunduğumuz 10 bin 500 ailenin kartlarına 3 milyon liralık destek yüklemelerini gerçekleştirdik. Bununla birlikte Konya´da ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var diyen tüm hemşehrilerimizi Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum" diye konuştu.
KONYA´MIZDA AÇ VE AÇIKTA KİMSEYİ BIRAKMAYIZ
50 milyon liralık kaynağın tamamını sosyal destekte kullanacaklarını ifade eden Altay, "Allah´ın izniyle Konya´mızda aç ve açıkta kimseyi bırakmayız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu zor günleri de hep birlikte el ele atlatacağımızdan eminim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-04-28 11:56:23

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