Konya'da 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Bazı mağazaların önünde kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde yarın başlayacak ve 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte alışveriş yoğunluğu yaşandı. Cadde ve sokaklardaki kalabalığın sosyal mesafe ve maske kurallarını zaman zaman ihlal ettiği gözlendi. Kısıtlama süresince kapalı olacak giyim mağazaları önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Burada da sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Kentte trafiğin de normal günlerden daha yoğun olması dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-04-28 16:51:09



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