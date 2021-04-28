Hurdaya dönen otomobildeki yaşlı çiftin inanılmaz kurtuluşu Konya'da taklalar atarak hurdaya dönen otomobildeki yaşlı kadın yaralanırken, araç sürücüsü eşi kazayı yara almadan atlattı

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Konya’nın Kulu ilçesinde taklalar atarak hurdaya dönen otomobildeki yaşlı çiftten sürücü kazayı yara almadan atlatırken, eşi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezi Katır Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet D. (72) idaresindeki 48 FAE 28 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil şarampole inerek takla atmaya başladı. Taklalar attıktan sonra duran hurdaya dönmüş vaziyetteki otomobilin sürücüsü Mehmet D. kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan eşi Fadime D. (64) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı kadına ilk müdahalesini olay yerinde yaparken, eşi Mehmet D. yanından ayrılmadı. Yaralı kadın ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet D. de eşiyle birlikte hastaneye gitti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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